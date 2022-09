Kaarinan kaupungin lapsimäärä on huimassa kasvussa. Käsillä on positiivinen ongelma, mutta asiaan on syytä suhtautua vakavasti, palvelujen on oltava ketteriä ja valmistautumisen etukenossa.

Voimakkain varhaiskasvatuspalvelujen pula kohdistuu lähitulevaisuudessa Piispanristin ja Lemunniemen alueelle. Väestöennusteen mukaan Piispanristin kasvu on voimakasta vuoteen 2023 ja Lemunniemen 2030-luvun alkuun saakka.

Piispanlähteen ja Valkeavuoren koulurakennushankkeet tuovat lisää varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkoja, mutta nämä eivät yksin tule tarpeeseen riittämään.

Sivistyslautakunta käsitteli syyskuun kokouksessa esitystä kaupungin omasta Kuovinkadun tontille rakennettavasta varhaiskasvatusyksiköstä. Päiväkodin toteuttaminen edellyttää nykyisen kiinteistön purkua ja arviolta 6 miljoonan euron investointia. Päiväkoti valmistuu parhaassa tapauksessa vuonna 2025.

Sivistyslautakunnan yksimielinen näkemys oli, että Piispanristille tarvitaan nopealla aikataululla väliaikaiset tilat akuuttiin hoitopaikkapulaan.

Vaihtoehtona kaupungin omalle pysyvälle yksikölle esitimme (kokoomus ja Rkp) kuitenkin yksityisen hankkeen selvittämistä. Yksityisen toimijan etuna on ketteryys suhteessa kaupungin omaan rakennushankkeeseen.

Sote-uudistuksen takia kaupunki on ensi vuonna menettämässä puolet tehtävistään hyvinvointialueelle, mikä samalla vähentää kaupungin investointi- ja velanhoitokykyä.

Mikäli kaupunki olisi ajoissa käynnistänyt neuvottelut yksityisten toimijoiden kanssa, päätöksenteon pöydässä olisi voitu tehdä valinta kaupungin oman ja yksityisen hankkeen välillä. Hankkeen aikataulu, laatu ja ketteryys huomioiden.

Kaarinan palvelustrategiassa on linjattu tavoitearvoja siitä, kuinka paljon palveluja on tarkoitus toteuttaa kaupungin omana toimintana ja kuinka paljon on aikomus ostaa yrityksiltä ja järjestöiltä. Palvelustrategia päivitetään loppuvuoden aikana.

Jos puhutaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kokonaisuudesta, on palveluista nykyisellään omia varhaiskasvatuspaikkoja 55 prosenttia ja ostopalveluja 45 prosenttia. Tulevina vuosina oman varhaiskasvatuksen osuus kasvaa lähelle 60 prosenttia.

Pidämme tärkeänä ylläpitää yksityisten toimijoiden kiinnostusta Kaarinaan. Elinvoimasta, yritteliäisyydestä ja yksityisen sektorin työpaikoista on syytä pitää hyvää huolta. Varhaiskasvatuksessa erilaiset hoitomuodot, omat päiväkodit, perhepäivähoito, ostopalvelupaikat ja yksityinen perhepäivähoito, ovat kaikki tärkeitä. Parhaassa tapauksessa näitä täydentää vielä ketterä palveluseteli.

Tärkeintä on, että lapsi saa varhaiskasvatuspaikan silloin, kun tarve on.

Malla Rannikko-Laine

sivistyslautakunnan puheenjohtaja (kok)

Mira Ruponen-Kuutti

sivistyslautakunnan jäsen (kok)