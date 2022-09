Suomalainen asunto-osakeyhtiö ja sen osakkaat ovat joutumassa myrskyn keskelle. Monien tyynten ja melko rauhallisten vuosien jälkeen kiinteistöjämme kohti vyöryy joka suunnalta synkkiä myrskypilviä.

Inflaatio, työvoimapula, korjausvelka, korkojen huima nousu, sähkökatkosten uhka, massiiviset hinnankorotukset, materiaalipula, varaosapula, vaakasateet ja monet muut asumisemme uhkatekijät voivat altistaa taloyhtiön osakkaat massiivisten kustannusten kurimukseen, josta kaikki eivät välttämättä selviydy.

Mikä avuksi, ennen kuin on liian myöhäistä?

Kansainväliselle inflaatiolle ja korkojen nousulle on vaikea tehdä vastatoimia. Jokaisen asuntovelallisen kannattaa olla yhteydessä omaan pankkiinsa ajoissa, jos huomaa maksukykynsä olevan uhattuna. Pankkiirien kanssa yhteistyössä voidaan löytää toimivia ratkaisuja, kuten lyhennysvapaita tai maksuajan pidennyksiä.

Ei ole mikään synti tai häpeä etsiä ennakkoluulottomasti ratkaisuja ongelmatilanteessa.

Taloyhtiön perimiä vastikkeita ei missään nimessä pidä laiminlyödä. Seuraamuksena on pahimmillaan asunnon haltuunotto ja silloin ollaan jo tosi pahoissa vaikeuksissa.

Taloyhtiöiden päivittäistä toimintaa pyöritetään pääsääntöisesti hoitovastikkeilla ja yhdenkin osakkaan maksujen lakatessa joutuvat muut kustantamaan puuttuvan summan. Tilanne korostuu nopeimmin pienissä yhtiöissä, joissa osakkaita on vain muutamia.

Oma haasteensa on liikehuoneistojen korotetut vastikekertoimet. Tyhjänä olevan entisen kaupan huoneisto voi olla osakasomistuksessa. Kuinka kauan osakas jaksaa maksaa jopa kolminkertaista vastiketta varsinkin, jos taloyhtiöön tulee kalliita korjaushankkeita?

Haltuunottokaan ei taloyhtiön budjettia pelasta, jos liiketilaan ei saada vuokralaista. Tuotto on tuolloinkin tasan nolla euroa. Yhtiö voi itsekin omistaa liiketiloja, jolloin tilanne on täysin sama, nolla on yhä nolla. Lisäksi tyhjiöillä on tapana levitä ympäristöönsä...

Tulevan talvikauden sähkön riittävyysongelmia on ennusteltu paljonkin. Säästöjä kannattaa aina ja ikuisesti etsiä turvallisuutta sekä asumisviihtyisyyttä vaarantamatta.

Valaisinten uusiminen led-lamppuihin on järkevää ja kulutus putoaa kyllä minimiin. Uusimman tekniikan joulu- ja kausivalot taloyhtiöiden pihamaalla eivät kuluta euroja, joten niiden sammuttaminen on samaa kuin uppoavan laivan äyskäröiminen teesihdillä.

Erilaisia aurinkoenergia- ja muita ratkaisuja on hyvä selvittää aktiivisesti mutta samalla myös kriittisesti. Hallituksen on syytä olla tarkkana siinä, perustuvatko laskelmat myyntihenkilön vai varmasti puolueettoman asiantuntijan selvityksiin.

Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa hallituksen antamaan kerran vuodessa yhtiökokouksen yhteydessä kunnossapitotarveselvityksen. Osakkaiden on hyvä muistaa, että selvitys perustuu hallituksen näkemykseen. Siksi yhtiön osakkaiden on tärkeää saada tietoa myös siitä, mihin ja millaisiin dokumentteihin selvitys perustuu.

Isojen saneerauksien kanssa pitää nyt olla tarkkana. Ollaanko liikkeellä miljoonien hankkeissa vain siksi, että naapuriyhtiössä tehdään niin ja näin? Esimerkiksi linjasaneeraus (putkiremontti) on suunniteltava erinomaisesti ja huolellisesti.

Jotain on mennyt pieleen, jos osakkaat joutuvat myymään asuntojaan sen vuoksi, että kustannukset ovat liian korkeita. Aikaa on varattava ihmisten valmistautumiselle ja puhe ei nyt ole kuukausista, vaan jopa vuosista.

Asiansa osaava hallitus ja isännöitsijä, loistavat suunnittelijat, pilkuntarkat valvojat sekä luotettava urakoitsija huipputyönjohdon kanssa ovat timantinkova yhdistelmä.

Usein asunto-osakeyhtiön hallitus (valitaan vuosittain) voi vaihtua projektin edetessä. Monesti yhtiö ottaakin hallitukseen ulkopuolista puolueetonta voimaa vahvistukseksi isoissa haasteissa.

Turku Energian kaukolämmön hintaan tuli maailmantilanteen takia 23 prosentin hinnankorotus. Karmea luku, joka varmasti aiheuttaa osaltaan ahdinkoa joillekin sen asiakkaissa.

Pakko on kysyä, onko Turun kaupungin omistajana pakko saada miljoonaosinkonsa tällaisessakin tilanteessa? Eikö olisi viisaampaa, että tuettaisiin Turun ja lähikuntien kaukolämpöasiakkaita ja jätettäisiin vaikka muutama seminaari kylmän ilmaston vaikutuksesta asumiseemme pitämättä? Taloyhtiöasukkaat kyllä tietävät vastauksen.

Myrskyn saavuttaessa asunto-osakeyhtiön on sitä johdettava entistäkin pitkäjänteisemmällä sekä suunnitelmallisella strategisella ajattelulla. Osakkailla ja asukkailla on oltava turvallinen ja viihtyisä asumisympäristö pimeiden pilvien vyöryessä kattojen yli.

Myrskyn jälkeen onneksi aina ja poikkeuksetta on (ainakin toistaiseksi) tullut poutasää.

Mika Artesola

hallituskonkari