Tällä viikolla vietetään sekä maailman ehkäisypäivää että turvallisen abortin päivää. Nämä teemat ovat tärkeitä kehollisen itsemääräämisoikeuden kulmakiviä ja linkittyvät vahvasti toisiinsa.

Ehkäisy on välttämätön tekijä kehollisen itsemääräämisoikeuden toteutumisessa. Oikeus turvalliseen aborttiin on yhteiskunnalta vahva signaali: jokaisella on oikeus tehdä itseään ja kehoaan koskevia päätöksiä.

Maailmassa on noin 257 miljoonaa naista, jotka eivät halua tulla raskaaksi, mutta joilla ei ole mahdollisuutta käyttää moderneja ehkäisymenetelmiä. Sen vuoksi vuosittain melkein puolet raskauksista on suunnittelemattomia. Suunnittelemattomista raskauksista yli 60 prosenttia päättyy aborttiin ja näistä liki puolet on vaarallisia abortteja, jotka johtavat pahimmillaan raskaana olevan kuolemaan.

Ehkäisyn saatavuus on ihmisoikeusasia. Mahdollisuus ehkäisyyn ja kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus luovat kulttuuria, jossa seksuaalisuuteen ja kehoon ei liity tabuja ja häpeää. Tähän tarvitaan kaikkia yhteiskunnan toimijoita ja jäseniä sekä vahvaa poliittista tahtoa.

Sen eteen myös Väestöliitto ja Bayer kansainvälisine yhteistyökumppaneineen työskentelevät: Väestöliitto tietoisuutta lisäämällä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin, Bayer ehkäisyvälineitä valmistamalla ja perhesuunnitteluhankkeita tukemalla.

Tietoa ja välineitä perhesuunnittelusta on tarjottava tasapuolisesti kaikille. Ehkäisyvälineitä on oltava monenlaisia ja niitä on oltava saatavilla helposti ja maksutta. Maksuton ehkäisy edistää terveyttä tasa-arvoisesti ja sen kautta nuoret oppivat ottamaan vastuun omasta ja muiden seksuaaliterveydestä ja se mahdollistaa vapauden tehdä omia valintoja.

Ehkäisyä, turvallista aborttia ja kehollista itsemääräämisoikeutta vastustavat ääriliikkeet vastustavat myös laajemmin ihmisoikeuksia, demokratiaa ja valinnanvapautta.

Tarvitsemme kaikkia puolustamaan ja edistämään jokaisen kehollista itsemääräämisoikeutta. Mahdollistamalla vapauden valita luomme kestävää tulevaisuutta ja yhteiskuntia. Ehkäisyn saatavuus edistää ihmisoikeuksia ja antaa kaikille mahdollisuuden rakentaa tasa-arvoista ja itselleen sopivaa tulevaisuutta.

Elina Korhonen

kansainvälisten asioiden johtaja

Väestöliitto

Manja Ahola

tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja

Bayer