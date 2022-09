Hoitajien henkilöstövajetta ei hoideta pakkolailla eikä kiinnostus hoiva-alaan nouse pakotteilla. Varsinkin aliresurssoiduissa yksiköissä koko Suomen hoitajat odottavat keinoja, joilla ratkaistaan ongelmia eikä pahenneta niitä.

On huolestuttavaa ja mielivaltaista päätöksentekoa tällainen, jossa potilaita pidetään pelinappuloina ja työntekijän oikeuksiin puututaan lainsäädännön keinoin. Hoivapalvelujen ei tule olla poliitikkojen temmellyskenttä.

Miltä tällä hetkellä tuntuu hoiva-alalle hakeutuneista opiskelijoista, joilla on lähtökohtaisesti ollut kiinnostus alaa kohtaan? Mitä ajattelevat hoidettavat sairaaloissa ja hoivakodeissa kautta maan? Entä miten jaksavat vielä tällä hetkellä kentillä ja yksiköissä työtään tekevät hoitajat, ilmapiiri hoitoalalla on kriittinen?

Hoitajien on kyettävä laadukkaan työn tuottamiseen jokainen päivä. Tieto alan ammattioikeuksien poistopyyntöjen lisääntymisestä ei tuo positiivista lisää ilmapiiriin.

Eettisyyden ja potilasturvallisuuden nimissä hoitoalaan tulisi saada nostetta ja raha tähän on löydyttävä. Ei sovi unohtaa, mitä on hoitajan työ. Se on elämän pitämistä yllä, kokonaisvaltaisesti.

Kirsti Kurki

kaupunginvaltuutettu (ps)

Somero