Olemme Ukrainan traagisissa tapahtumissa todistamassa alkua muutokselle, joka koskettaa tietysti Ukrainaa mutta myös erityisesti Venäjää ja terävöittää näkymää uudesta maailmanjärjestyksestä.

Olen käynyt Venäjällä noin 30 kertaa. Matkat ovat olleet muutaman päivän kulttuurimatkoja. Ne ovat olleet siellä työnsä puolesta asuvien ohjelmoimia, sisältäen tiiviin ja monipuolisen koonnin monilta kulttuurin alueilta. Jossakin määrin omatoimisuutta on myös ollut ohjelmassa.

Olen melko hyvin perillä Venäjän syntyhistoriasta, sen monikansallisesta, monimuotoisesta rakenteesta ja sen kulttuurin piirteistä. Nykyisiä tapahtumia seuraan mediasta.

En ole Venäjä-asiantuntija. En osaa venäjän kieltä, hädin tuskin tunnistan metroasemien nimet niin, että osaan jäädä pois oikealla asemalla.

Suomen kielellä ei tahdo Petroskoissakaan pärjätä, ja maailman puhutuin kieli, huono englanti, käy vain harvoissa palvelutilanteissa suurkaupungeissakaan. En siis pysty kommunikoimaan kansan kanssa enkä lukemaan venäjänkielisiä lehtiä enkä klassikoita, en ymmärrä oopperan repliikkejä, en tv-keskustelujen sisältöä, en venäläisiä kielikuvia.

Hyvät käännökset klassikoista kuten vaikkapa ukrainalais-pietarilaisen Nikolai Gogolin teoksista antavat aavistuksen kielen rikkaudesta ja perinteisestä yhteiskunnan rakenteesta. Korkeakulttuurin ainekset ovat ”länsimaisia” ja siis tuttuja meille.

Vahvasta kiinnittymisestä ”suuren isänmaallisen sodan” tarinaan ja sen vaikutuksesta tv-viihteeseen ja kouluun, lapsiin, talousuudistusten puuttumisesta ja monien väkivaltaisten toimien arkipäiväistymisestä olen tietysti ollut huolissani. Olen tästä huolimatta monien muiden tavoin luottanut keskinäisriippuvuus-doktriiniin.

Venäjä ei ole ollut, eikä tule olemaan aina ’sama’. Sillä on ollut ja tulee olemaan erilaisia sisäisiä olomuotoja ja kansainvälisiä merkityksiä, rooleja.

Meillä on todellisia Venäjä-asiantuntijoita, mutta he tulevat esiin harvakseltaan. Pintatason Venäjän tuntijoita on Suomessa paljon, tosin enemmistö ei koskaan ole käynyt Venäjällä, eikä se oikein edes innosta tutustumaan.

Se, että jo tietämyksen pintatason turvin voi kuitenkin heittäytyä Venäjä-asiantuntijaksi, johtuu ainakin kahdesta asiasta: Pelkän julkisen aseman tai tehtävän perusteella, länsimaiseen mediaan turvautumalla voi ryhtyä Venäjä-asiantuntijaksi. Ja todelliset asiantuntijat eivät pääse tai halua tulla esiin. He eivät pysty tiivistämään ja muotoilemaan median vaatimaa selkeätä kantaa Venäjän tilanteesta, aikeista ja tulevaisuudesta. Tietenkin myös mahdollinen julkista valtavirtaa vastaan joutuminen arveluttaa.

Oman pintapuolisen Venäjä-tietämykseni perusteellakin rohkenen kyllä sanoa myös jotakin olennaiselta tuntuvaa Venäjästä. Eräs sellainen on, että Venäjä ei ole ollut, eikä tule olemaan ”aina sama”. Sillä on ollut ja tulee olemaan erilaisia sisäisiä olomuotoja ja kansainvälisiä merkityksiä, rooleja.

Nykyinen Neuvostoliiton hajoamisprosessi on kestänyt nyt jo kolmekymmentä vuotta ja voisi olettaa, että tämä vaihe lähenee loppuaan ja jotakin uutta tulee tilalle. Hajoamisen eskaloituminen Venäjän sisälle on eräs mahdollisuus. Neuvostoliitto sinänsä ei palaa.

Suomen Venäjän lähinaapurina on oltava valmis pragmaattiseen suhtautumiseen tuleviin muutoksiin. Pienessä määrin voimme myös vaikuttaa tulevaisuuteen. Se tapahtuu osoittamalla, että ihmisten välinen kommunikointi on pohjana kaupalle, kulttuurivaihdolle ja keskinäiselle arvostukselle, turvallisuudellekin.

Tähän asenteeseen kuuluu itsestään selvänä se, että me itse päätämme omista asioistamme.

Osmo Nieminen