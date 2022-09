Menneet hetket ovat olleet varmasti monelle meistä tunnemyrskyisiä oman identiteetin osalta. Ilmaston muutokset, koronapandemia ja viimeisimpänä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat pysäyttäneet meidät pohtimaan elämänarvojamme. Samalla identiteettiämme, jota voidaan verrata kallioon, jonka tukevalle pohjalle rakennamme elämän peruspilarit.

Kehityspsykologi Erik Erikson on jakanut identiteetin kolmeen kerrostumaan: egon, persoonalliseen ja sosiaaliseen identiteettiin. Kukin meistä etsii ensimmäiseksi egoamme eli syvintä sisimpäämme, minkä jälkeen astutaan persoonallisuuden puolelle. Mikä heijastuu omana käyttäytymisenä muille. Lopuksi olemme valmiita etsimään omaa viiteryhmäämme, johon samaistumme.

Viimeaikaiset tapahtumat ovat nostaneet kaikki kolme kerrostumaa suurennuslasin alle. Egon tasolla olemme havahtuneet minuuden ristiriitaisiin tuntemuksiin, persoonallisella tasolla oman käytöksemme seuraamuksiin ja sosiaalisella tasolla empatian tai vihan osoittamiseen muille.

Konfliktien keskellä niin mikro- (lasten kinastelut hiekkalaatikolla) kuin myös makrotasolla (maiden väliset sodat) tulee tarkastella minuuden ohella myös toisten minuutta. Jotta pystyisimme ymmärtämään muiden käyttäytymistä, tulee meidän olla avoimia toisten egoille ja persoonallisuuksille. Konfliktit pääsevät usein syntymään silloin, kun takerrumme pelkästään sosiaalisen kerrostuman syövereihin.

Tällä viikolla vietetään kuurojen kansainvälistä viikkoa. Kuurojen maailmanliitto WFD on antanut tämän vuoden teemaksi Building Inclusive Communities for All, jolla viitataan osallistavien yhteisöjen rakentamiseen kaikille kuuluviksi.

Teema on erittäin ajankohtainen, joka pysäyttää minut miettimään kuurouteni ja viittomakielisyyteni lisäksi globaalista maailmaamme laajemmasta perspektiivistä. Identiteetin osalta on tärkeää käyttää vuoropuhelua, jotta pystyisimme rakentamaan yhteenkuuluvampaa maailmaa eri osapuolille.

Hyvää kansainvälistä kuurojen viikkoa teille kaikille,

Juhana Salonen

kirjailija ja projektitutkija