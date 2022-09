Olemme yhdessä taloushistoriamme vakavimmista paikoista. Velkaantuminen on räjähtänyt. Keskustavasemmistohallitus on ottanut uutta velkaa jopa noin 50 miljardia euroa. Koko Suomen historian aikana kertyneestä velasta jopa kolmannes tulee tämän hallituksen toimesta – vain neljän vuoden ajalta. Se on ennätys, minkä takia ei juhlita. Näin emme voi jatkaa.

Samalla hinnat nousevat ja elintaso laskee. Tämä on osin Venäjän hyökkäyssodasta johtuvaa, mutta hintojen nousua pitäisi kaikin keinoin hillitä, jotta ostovoimamme säilyisi. Elintasomme nousee ainoastaan talouskasvun kautta. Nykyhallitus ei kuitenkaan ole tarttunut toimeen kasvun luomiseksi. Talousasiantuntijoiden suositukset on ohitettu täydellisesti.

Retuperällä oleva talous vaarantaa hyvinvoinnin. Ilman kestävää taloutta meillä ei ole maailman parasta koulua, toimivaa terveydenhuoltoa, riittävästi poliiseja tai uskottavaa maanpuolustusta.

Suomi tarvitsee lisää työtä, yrittäjyyttä, investointeja ja toimeliaisuutta. Tarvitaan osaamista, tutkimusta ja entistä kilpailukykyisempiä tuotteita. Työnteosta on tehtävä aina kannattavaa. Menot on myös priorisoitava.

Suomen työmarkkinat on päivitettävä tälle vuosituhannelle, sosiaaliturvasta on tehtävä kannustavampaa, työn ja yrittämisen verotusta on kevennettävä, investointien lupakäsittelyjä nopeutettava, kilpailua lisättävä, työperäistä maahanmuuttoa vauhditettava sekä tutkimus- ja koulutuspanoksia nostettava. Menomalttia tarvitaan pitkälle tulevaan.

Urakka on iso, muttei mahdoton. Monissa muissa maissa on jo aikoja sitten tehty tarvittavat uudistukset. Esimerkiksi Ruotsissa on demarien johdolla pidetty huolta julkisesta taloudesta, laskettu työn verotusta ja tiukennettu sosiaaliturvan ehtoja.

Kriisien keskellä tarvitsemme ratkaisuja, toivoa paremmasta. Velkaa voidaan vähentää siten, että turvataan peruspalvelut. Kyse on valinnoista ja siitä, että uskalletaan keskittyä oleelliseen ja luoda kasvulle mahdollisuus.

Tulevilla suomalaisilla on oikeus siihen hyvinvointiin ja niihin palveluihin, mitkä me olemme saaneet. Usko tulevaisuuteen voidaan palauttaa. Suomen talous on käännettävä oikealle raiteelle.

Anne-Mari Virolainen

KTM, kansanedustaja (kok)

Ville Valkonen

KTM, kansanedustaja (kok)