On kummallista, miten hiljaa koko pormestaristomme on ollut Turun jalkakäytävillä vallitsevista viidakon käytännöistä, joissa kaksipyöräisillä liikkuvat kokevat jo aivan kuin oikeudekseen ajaa jalkakäytävillä. Kaikki eivät siihen syyllisty, mutta hyvin suuri osa. Moni kuvittelee kaiken lisäksi muuttuvansa suojatiellä kaksipyöräisellä ajaessaan jalankulkijaksi. Miten tähän on tultu ja kenellä on vastuu?

Monessa maassa kaupunkien turvallisuudesta ensimmäinen ulostulo nähdään tiedotusvälineissä siten, että esiin astuvat yhdessä poliisijohto ja kaupungin johto, jotka puhuvat asukkaille. Meillä se tunnettu poliittinen vastuu, jossa pitäisi aidosti tehdä jotakin asioiden saattamiseksi lain mukaiseksi, on jälleen kerran täysin kadoksissa. Olemme valinneet luottamustehtäviin henkilöitä, joilta puuttuu uskallus kehittää kaupunkilaisten turvallisuutta.

Turun päivä oli hieno tapahtuma jälleen kerran. Paitsi että... Hämeenkadulla lapsen lastani jalkakäytävällä rattailla työntäessäni vastaan syöksyi lautailija rattaita hipoen hurjalla nopeudella keskellä päivää. Kävimme torilla ja kun palasimme autolle samaan paikkaan, niin täysin samanlainen tapahtuma sattui uudelleen. Nyt asialla oli vaan toinen ääliö.

Illalla ilotulituksen jälkeen palasimme kävellen jalkakäytävällä Kaskenahteessa, kun lautailija ja kyyditettävä törmäsivät minuun. Kun kovasanaisesti lautailijaa asiasta huomautin, niin vastaan tultiin nyrkit ojossa huutaen, että ”mitä sä siinä huudat, kun kerran pääsit hyppäämään alta pois”. Kolme vaarallista tapahtumaa saman päivän aikana!

Täällä ei ole tapahtunut tyhjien puheiden lisäksi yhtään mitään, millä olisi ollut todellista vaikutusta turvallisuuteen.

Onko meidän turha odottaa apua sieltä, mistä sitä kaupunkilaisten kuuluisi saada? Skuutteja on lehtien mukaan tuotu Suomeen ja Turkuun muista maista, jotka ovat suitsineet niiden vallatonta menoa kovin keinoin. Niitä on tuotu nyt paikkaan, jossa kassakone kilisee ja toiminta voi jatkua täysin heidän omilla ehdoillaan. Täällä ei ole tapahtunut tyhjien puheiden lisäksi yhtään mitään, jolla olisi ollut todellista vaikutusta turvallisuuteen.

Voi hyvällä syyllä kysyä myös, miksi meillä edelleen on kevyen liikenteen väyliä, joissa ei ole eroteltu kaistoja jalankulkijoille ja pyöräilijöille? Muissa maissa, joiden kevyen liikenteen menestystä ihailemme, tämän kaltaiset sekaväylät ovat harvinaisia. Asiaan huomiota kiinnitti viimeksi Ylen paikallisuutisissa Avi:n liikenneturvallisuusinsinööri. Kaupungin johto ei asiaa kommentoi edelleenkään mitenkään.

Ihmetyttää myös, miten viranomaiset järjestävät jotain tehoiskuja tämän koheltamisen ”hillitsemiseksi”. Mihin he kuvittelevat sillä vaikuttavansa? Valvonnan pitäisi olla jokapäiväistä muiden tehtävien hoitamisen ohessa.

Itse paljon kävellen liikkuvana en ole vielä kertaakaan nähnyt näiden päivittäisten 5–10 kilometrin kaupunkikävelylenkkien aikana yhtään viranomaisen tekemää pysäytystä näiden rikkeiden vuoksi.

Myös meidän jokaisen kaupunkilaisen tulisi ottaa aktiivisempi rooli asiassa ja huomauttaa ihan jokaista jalkakäytävällä kaksipyöräisellä vastaan ajavaa siitä, että hän toimii vastoin lakia ja käskeä heitä siirtymään ajoradalle. Tällä me tuomme esille sen, että emme hyväksy heidän törttöilyään. Pelkkä huulien mutristelu ei auta, mutta yleisen mielipiteen voimakas julkituominen varmasti vaikuttaisi asiaan.

Antti O. Pajala

Turku