Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Kunnille muutos on suuri, mutta uudistuksen toteutumisen jälkeenkin kunnille jää paljon tärkeitä tehtäviä. Ne kaikki tähtäävät kuntalaisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Uudistus tuokin kunnille mahdollisuuden muuttua todelliseksi palveluorganisaatioksi. Siinä on tärkeää ottaa huomioon niin kuntalaisten, yhdistysten kuin yritysten näkemykset ja tarpeet. Palveluiden tuottamisessa tarvitaan strategisia kumppanuuksia.

Kunnan tulee määritellä tarkemmin, mihin toimintoihin kunta itse keskittyy ja mitä kunta voi tehdä yhdessä kumppaneidensa kanssa.

Kustannusvertailua tulee tehdä. Päättäjiltä tarvitaan avarakatseisuutta, strategista näkemystä ja asennemuutosta. Esimerkiksi jos kumppaneilta vaaditaan toiminnan vaikuttavuuden mittaamista, sitä tulee vaatia myös kunnalta itseltään. Tarvitaan lisää avoimuutta ja tavoitteellisuutta. Ne ovat paitsi toimivan yhteistyökumppanuuden myös hyvän työyhteisön edellytys.

Kunta palveluorganisaationa tarkoittaa sitä, että on tunnistettu kuntalaisten erilaiset tarpeet. Niistä käsin kunnan toimintoja on syytä tarkastella kriittisesti. Ja niiden pohjalta palveluita tulee tuottaa yhteistyössä kunnan kumppaneiden kanssa. Se on kaikkien etu.

Piia Alvesalo

(kok)