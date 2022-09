Jälleen kerran hoitohenkilökunta on paljon vartijana. Kärjistettynä: Tuletko töihin vai aiheutatko jonkun kuoleman? Tämä kysymys heitetään aina silloin, kun hoitajat ryhtyvät työtaisteluun parantaakseen omaa palkkaustaan, mikä puolestaan vaikuttaa koko hoitoalan veto- ja pitovoimaan.

Palkkaus on ei ainoa, mutta olennainen elementti kilpailtaessa vähenevästä nuorisosta, joka tulee työmarkkinoille, mutta myös jo siellä oleville alan ammattilaisille, jotta he pysyisivät alalla.

Hoitajille (pääosin naisille) on tarjolla naiskuvan kaksi ääripäätä. Milloin he ovat laupiaita samarialaisia, jotka uurastavat yötä päivää muun muassa koronapotilaiden vuoteen vierellä tai hoitavat kotihoidon heikkokuntoisia potilaita minuuttiaikataululla ehtiäkseen käydä läpi liian pitkän asiakasmäärän työvuoronsa aikana. Ja tämä toistuu päivästä, viikosta ja jopa vuodesta toiseen.

Lähes jokaisella hoitoalan eri sektorilla on jo pidemmän aikaa vallinnut pysyvä työvoiman vajaus. Sijaisia on vaikeaa ellei mahdotonta saada ja työtä tehdään vajaalukuisena tai akuuttia pulaa paikataan lisä- ja ylitöillä, tuplavuoroilla tai hälytysrahan avulla kotoa kutsumalla.

Ja tämäkin on jatkuvasti toistuvan ongelman tilapäistä paikkaamista. Sen seurauksena on pysyvän henkilökunnan uupuminen, sijaisten vaikea perehdyttäminen, oma riittämättömyyden tunne ja pahimmassa tapauksessa hoidon tason lasku ja jopa potilasturvallisuuden vaarantuminen. Tämän kesän sijaistilanne on ollut käsittääkseni kaikkien aikojen huonoin, eikä parempaa ole luvassa näillä eväillä.

Tästä kaikesta "madonna-hoitajat" saavat parhaassa tapauksessa presidentillisen kiitoksen: "Niin monet saavat olla kiitollisia niin harvoille". Kiitos siitä. Siinä on paljon viisautta. Huonommassa tapauksessa saa banaanin tai sähköposti-kiitoskortin.

Muutamissa paikoissa on korona-ajalta maksettu ihan kunnollisiakin korvauksia. Sen sijaan tähän pysyvään veto- ja pitovoimapuutteeseen ei ole ratkaisua löydetty.

Edellä mainitut ongelmat eivät ole olleet tai tulleet kenellekään päättäjälle yllätyksenä. Tehyn ja Superin ammattiosastot ovat useissa Suomen kunnissa ja kuntayhtymissä lähes vuosittain informoineet valtuustoja hoitoalan ongelmista jo 1980-luvulta alkaen. Poliittisiin päättäjiin on oltu yhteydessä lukuisia kertoja. Liittotasolla samaa työtä on tehty eduskunta- ja ministeritasolle säännöllisesti. Myös julkisuuteen on tiedotettu vähintäänkin riittävästi.

Myötätuntoa ja ymmärrystä on saatu yllin kyllin, konkreettisia toimia vähemmän. Hoitoalan koulutuspaikkojen lisäys ja vanhushuollon hoitajamitoituksen nosto 0,7 hoitajaan/asiakas on hyvä asia, mutta ei tuo pikaista ratkaisua ja vaatii ensin lisää hoitajia.

Piiskaakin on annettu muun muassa kiky-sopimuksen lomarahaleikkauksen myötä sekä kuntien toistuvien terveyden- ja sosiaalihuollon alibudjetointien vuoksi.

Siksi Tehy ja Super ovat olleet noin kuukauden työtaistelussa 1983 ja 1995 ja Tehy teki 2007 joukkoirtisanoutumiskampanjan, jossa yli 12 000 tehyläistä irtisanoutui ensi aallossa ja lisää vielä toisessa aallossa. Sopimus saatiin aikaan ennen irtisanoutumisten toteuttamista.

Kaikissa näissä työtaistelutoimissa paljastui, miten tärkeä ryhmä hoitohenkilöstö on Suomen terveydenhuollolle. Suojelutyöhön työnantajat pyysivät työntekijöitä monin paikoin lähes normaalimäärän, joissakin jopa yli sen. Tämä todistaa sen, että työnantajankin mielestä normaalivahvuus on lähes sama kuin potilasturvallisuusraja eli työtä tehdään minimimäärällä koko ajan.

Joukkoirtisanoutuminen 2007 johti silloinkin poikkeuslain valmisteluun, joka olisi pakottanut hoitajat töihin. Lakoilla saavutetut edut valuivat/valutettiin koko kuntakenttään, joten mitään pysyvää tasokorotusta ei saatu hoitoalalle aikaan.

Tällä kertaa madonna päätti hinnoitella itsensä oikeaan arvoonsa pitkällä palkkaohjelmalla, jossa hoitoala saisi työstään selvästi ns. yleisen linjan ylittävän korotuksen 5 vuoden aikana. Syksyllä tehty kuntapuolen sopimus oli oikean suuntainen, mutta ei ottanut hoitoalan erityisongelmia riittävästi huomioon.

Suomen hoitoala on pysyvässä kriisissä, joka vain pahenee lähivuosina hoitajien runsaan eläköitymisen myötä. Kriisiä ei korjata millään pakkolailla, vaan kunnollisella sopimuksella.

Kuvaannollisesti sanoen: kiviä voidaan louhia ja lentokenttiä rakentaa vaikka vankityövoimalla, mutta työtä, joka vaatii tietoa, taitoa, tunnetta ja älyä, ei voida pakolla teettää. Pakkotyö ei lisää työmotivaatiota, luovuutta eikä työn korkeaa laatua. Se vain lisää halua karata koko alalta.

Tämä on sääli, koska ylivoimaisesti suurin osa hoitajista rakastaa työtään ihmisten hyväksi.

Mikko Lemmetyinen

sairaanhoitaja lähes 40 vuotta, eläkeläinen 10 vuotta

entinen pääluottamusmies, Tehyn kunniajäsen