Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 13.9. oli esillä muun muassa pitkään valmistelussa ollut yleiskaavaesitys. Viime kuukausien aikana siitä on keskusteluun noussut vain Kupittaan siirtolapuutarha. Nyt keskusteluun on noussut asuinalueilla käyttöön otettavaksi esitetty kaavamerkintä A. Tämä huolettaa erityisesti Turun pientaloyhdistyksiä.

Huoli on aiheeton. Näen tässä huolessa sinällään ymmärrettävän pelon ja valitettavan luottamuksen puutteen, jonka kanssa päätöksentekijöiden on syytä jatkuvasti työskennellä.

Tämän kaavamerkintämuutoksen takana on pyrkimys kehittää Turkua suurempina alueellisina kokonaisuuksina. A-alue sisältää kerros- ja pientaloasutuksen lisäksi myös kadut ja viheralueita, joita tarkastellaan kokonaisuuksina palvelut turvaavalla tavalla.

A-alue on siis heterogeeninen. Osin alue on jo valmiiksi rakennettu ja muodostaa omaleimaisen kokonaisuuden, joka on osoitettu tarkentavalla kaavamerkinnällä ’valmis asuinalue’. Yleiskaavassa on tarkoitus säilyttää alueiden ominaispiirteet, mikä osaltaan turvaa juuri sitä, mitä pientaloasukkaat toivovat. Mutta on myös alueita, joissa rakentaminen vielä jatkuu (täydentyvä asuinalue) ja alueita, joilla se ei ole edes alkanut (uusi tai merkittävästi muuttuva asuinalue).

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Asuntotarjonnan tulee olla monipuolista ja sijoittua kaupungin eri osiin. Näin pyritään turvaamaan muun muassa alueiden nykyisten palvelujen säilyminen. Meidän on kyettävä tarjoamaan jatkossa huomattavasti enemmän pientalotontteja, mutta myös perheasuntoja kerrostaloissa. Viime vuosien rakentaminen on painottunut hyvin pieniin asuntoihin ja isoihin kerrostaloihin.

Tarvitsemme lisää variaatiota. Yleiskaavan tulee mahdollistaa monipuolinen sekä asukkaita ja työpaikkoja Turkuun houkutteleva asuntotuotanto. Se edellyttää hyvät palvelut lähellä kotia. Nyt hämmennystä aiheuttaneeseen kaavamerkintäkokonaisuuteen liittyy juuri tarve parantaa asumista.

Jokainen uusi kiinteistö vaatii toteutuakseen yleiskaavan lisäksi asemakaavan. Siinä yhteydessä on tärkeä pitää huoli siitä, että alueen omaleimaisuus säilyy, kun sellainen on muodostunut, kuten Turun pientaloalueilla pääsääntöisesti jo on. Rakenteilla oleville ja aivan uusille alueille omaleimaisuus luodaan asemakaavan avulla. Yleiskaavassa uusittu koodisto ohjaa tätä työtä.

Heikki Pälve

apulaispormestari (kok)

Ilpoinen-Peltola pientaloyhdistyksen jäsen