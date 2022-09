Täytettyäni 80 vuotta minulle on soitettu yhä useammin. Linjoilla ovat firmojen ”agentit” tai oikeammin suuremman organisaation juoksuhenkilöt.

Ensin tulee firman tai avustuskohteen esittely, joista kysymällä useamman kerran saa jotain tolkkua. Sitten asiaan. Jos on luppoaikaa, voi kuunnella pitkän paperista suoraan luetun litanian.

Kysypä jotain tarkennusta, tulee sekaannus, kuten esimerkiksi ”harva meistä elää elämänsä loppuun asti”. Minusta kaikki. Siirrytään jopa maailman lopun mysteerioon. Lehtitilauksia ei ainakaan silloin enää kannata tehdä.

Yleensä ilmoitan aluksi, jos saan puheenvuoron, että tietääkseni yli 80-vuotiaille ei saa soittaa. On kuulemma vain suositus! Puhelut nauhoitetaan ilman mainintaa, liekö lain mukaista?

Kerran olen haksahtanut sanomaan jotain myönteistä ja asia tarkistettiin nauhalta usean kerran edestakaisin kelaten. Jäin tappiolle, palautin minulle jo lähetetyn tuotteen.

Kerran taas kyselin, mistä puhelinnumeroni on pyydystetty. Väitti, että olen vastannut johonkin kyselyyn tai arvontaan. En ole koskaan vastannut lehtien kyselyihin enkä osallistunut arvontoihin.

Joskus tulee mieleen jopa kotirauhan häirintä.

Tilanne on paisunut paisumistaan. Tiedän useita tapauksia, kun kuoleman kohdatessa vainajan kotoa löytyy esimerkiksi lukematon määrä lukemattomia kirjoja ja lehtiä tai muuta roinaa. Usein lähetyksiä postista ei koskaan ole noudettu, mutta maksettava on.

Omaiset ovat tehneet ratkaisun ja ottaneet ikäihmiseltä puhelimen pois. Yksinäinen seniori ei enää voi ottaa yhteyttä omaisiinsa tai hoitohenkilökuntaan. Seuraukset ovat todella ikäviä, mutta bisnes must go on.

Vastuu kuuluu asiakkaalle ilmeisesti sittenkin, vaikka hoksnokka ei enää täysin pelaa. Lääkärintodistustakin on puhelimitse vaikea todentaa.

Toivoisin päättäjiltä (sosiaalitoimi ja vanhustenhoito) suositusta järeämmistä toimenpiteistä asian korjaamiseksi.

Eston toki voi puhelimeen asentaa, mutta asia on monelle vieras ja jää aikomukseksi.

Itse keskustelen puhelimessa jopa tunnin, mutta varovainen pitää olla. Viimeisin keskustelu käytiin autossa, olin matkustajana. Puhelun päätyttyä pojanpoikani takapenkiltä loihe lausumaan: ”Voi puhelinmyyjäparka!” Soittajalta taisivat ”eväät” loppua sanasodan melskeessä. Enää en halua tulla huijatuksi!

Kotirauhaa toivottaen

Eeva Auvinen

Naantalin Merimasku