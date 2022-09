Myynnissä oleva Pietari Kalmin koeviljelypuutarha ja kesäpaikka Hirvensalon Sipsalossa on nyt Turun kaupungin saatavissa, jos vain halutaan.

Keski-Euroopassakaan ei ollut montaa tieteellistä puutarhaa 1700-luvulla, mutta Turussa oli. Vain vanhojen yliopistokaupunkien keskustoista löytyi puutarhoja, joten Turku oli hyvässä seurassa ja ainoa kaupunki Suomessa, jossa oli sekä yliopisto että kasvitieteellinen puutarha.

Olihan Pietari Kalm suuren Carl von Linnén suosikkioppilas, joten puutarhan rakentaminen Piispankadun ja Aurajoen väliselle tontille Tuomiokirkon taakse oli akatemian opetukselle välttämätöntä. Yliopisto siirrettiin Helsinkiin Turun palon jälkeen vuonna 1828 ja tontti jäi tyhjäksi vuosikymmeniksi, kunnes tyhjälle tilalle vasta 1960-luvulla rakennettiin museo.

Tämä oli tietysti kulttuurimurha historian kannalta, nyt ei puutarhaa voi enää restauroida samalle tontille, vaikka kartat ja kasvilistat saa lainaksi Uppsalan yliopiston suuresta Carolina Rediviva-kirjastosta.

Hirvensalossa on sentään säästynyt professori Kalmin kesäpaikka, jossa hän kasvatti Pohjois-Amerikan matkan siemensatoa taimiksi. Paikka oli lämpimämpi kuin puutarha Piispankadulla, eteläinen rinne ja havupuut suojasivat puutarhaa pohjoispuolelta. Tilan päärakennus ja osa piharakennuksista on Kalmin ajoilta 1700-luvulta.

Tontilta löytyy useita kasveja, joita on koeviljelty Suomessa. Kalmin orapihlaja, joka on Amerikan keräystä, kasvaa ympäri Hirvensaloa, lajista tuli suosittu aita- ja koristekasvi. Monia Kalmin keräämistä kasveista löytyy vielä Turun vanhoista puutarhoista ja pihoista, jos halutaan palauttaa Sipsalon puutarha museopuutarhaksi ja tehdä siitä elävä luontomuseo niin kuin Linnén Hammarby on tänään Uppsalan itäpuolella.

Rahoitukseen saa ehkä apua Pohjois-Amerikasta, koska sieltä kävi vieraita 1990-luvulla, kun Kalmin kuolemasta oli tasavuosia. Myös ruotsalaisia botanisteja vieraili ja ihmetteli, miksi uniikkia muistopuutarhaa ei hoidettu, koska professori Kalm kuului suuren Linnén tärkeimpiin ”opetuslapsiin”.

Turku tarvitsee Ruissalon opetuspuutarhan lisäksi tämän museopuutarhakohteen, jota ei voi kopioida muissa kaupungeissa, koska Kalm asui ja opetti Turussa.

Kun Ruissaloon suunniteltiin uusia nykyisiä kasvihuoneita 1980-luvulla ja pinta-alaa laajennettiin, olivat luonnonsuojelijat hanketta vastaan. Myös yliopistolla oli vastustusta, ettei kahvilaa saa tehdä eikä yleisöpalvelua monipuolistaa.

Nyt taitaa Turun yliopiston puutarha olla kaupungin suosituin käyntipaikka, eikä sen mahdollisuuksia ole edes mitenkään loppuun käytetty.

Joka tapauksessa on Turun yliopiston puutarha Suomen tieteellisistä puutarhoista kaikkein suosituin käyntikohde. Uudisrakennuksia ja arboretumin perustamista istutuksineen ei ole tehty kaupungin rahalla, vaan suoraan opetusministeriön budjetista ja työttömyyskortistosta saadulla väellä, jota saimme aina tarvittaessa.

Siis puutarha on Turun yliopiston ylläpitämä, erittäin huomattava käyntikohde Turussa, ennen pandemiaa siellä oli yli 100 000 kävijää vuodessa.

Siksi kaupunki voisi kiitokseksi ostaa Sipsalon tilan ja valita ”asiantuntijaraadin” valvomaan sen ehostamista sellaiseen kuntoon, että kohdetta voi näyttää yleisölle.

Kaikki Turun miljoonahankkeet, joita kaupunki nyt suunnittelee – uusi musiikkitalo, yhteisterminaali laivoille, historian ja tulevaisuuden museo, ratikkahanke, uusi urheiluareena jne. – tässä rahavirrassa on Sipsalon tontti vain pieni sivupuro.

Puiston kunnostus maksaisi vain murto-osan esimerkiksi Logomon uutuuttaan loistavasta sillasta, jolla ani harvoin näen käyttäjiä, kun ajan Louheen.

Sipsalo on näyte, kuinka säätyläiset ja akatemian professorit hakeutuivat kesäkuulta mätäkuulle pois kaupungista, koska kesäkuumalla ilma oli Aurajoen rannoilla ”sairasta”, karja kulki kaduilla vapaana, oli avotunkiot ja avolikavesiojat, rotat ja luteet viihtyivät levittäen tauteja, kuten Linné valisti oppilaitaan. Säätyläiset tiesivät jo silloin, että kaupungit olivat kesällä epäterveellisiä paikkoja asua ja on siirryttävä maaseudulle.

Edellisen kerran, kun Sipsalo oli myynnissä, laskettiin paikan ylläpito niin kalliiksi, ettei ollut järkevää ostaa tonttia. Ne laskelmat oli muistaakseni tehty kaupungin toimesta ja mielestäni tarkoitettu kaatamaan hanke alkuunsa.

Arno Kasvi

puutarhaneuvos