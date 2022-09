Syyskuun 19. päivänä 1952 irrotettiin Pansiossa kuunari Zarjan touvit Oy Laivateollisuus Ab:n laiturista. Suomi oli maksanut kyseenalaisesti langetetun sotakorvausvelkansa viimeistä puunaulaa myöten, kun tämä kalleutensa vuoksi ”Kultakuunariksi” nimetty antimagneettinen tutkimus- ja koulutusalus lähti neuvostoliittolaisen hinaajan avustamana lipumaan kohti Leningradia. Sotakorvaustoimitusaikaa oli jäljellä enää vain muutama tunti.

Koko Suomen kansa huokaisi tuolloin helpotuksesta vapautuessaan suuresta taloudellisesta velvoitteestaan ja tunsi suurta ylpeyttä selviytyessään näin mahdottomalta ja epäoikeudenmukaiselta tuntuneesta velkataakasta kunnialla.

Tapahtuman kunniaksi oli järjestetty juhlatilaisuus, johon oman väen lisäksi osallistuivat Sotevan (sotakorvausteollisuuden valtuuskunta), Suomen valtiovallan ja Neuvostoliiton laivanrakennusteollisuudesta vastaavan Sudoimport Oy:n edustajat.

Oy Laivateollisuus Ab rakensi vuosina 1947–1952 sotakorvauksina Stalinin valtakunnalle kaikkiaan 45 puualusta, joista koulutuskuunareita oli 15 ja lastikuunareita 30 kappaletta. Lisäksi Latelta valmistui kaksi komposiittiproomua ja tämä edellä mainittu erikoisalus Zarja (Aamurusko).

Valmet Oy Pansion telakka luovutti viimeisen sotakorvauslaivansa elokuun viimeisenä päivänä 1952. Kyseessä oli kuudes alus telakan Sotevalle rakentamasta proomusarjasta.

Valmet järjesti oman juhlatilaisuutensa Pansion telakan konttorirakennuksen edustalla 5. syyskuuta. Tilaisuudessa oli läsnä noin 1400 henkilöä. Juhlapuheen piti Sotevan puheenjohtaja amiraali Svante Sundman. Hän totesi muun muassa, että ulkomaalaiset lehdet puhuvat ”sotakorvausten ihmeestä”, mutta suomalaisten suhtautuminen tähän monesti ylivoimaiselta tuntuneeseen tehtävään on ollut toinen. Työ on käsitetty velvollisuudeksi.

Saavutukset ulkopuolisille ovat vain numeroita, mutta työn tekijät ovat tunteneet ne osaksi itseään. Tavallinen työtahti ei ole riittänyt. On ollut pakko tehdä ylitöitä ja vuorotyö on varsin usein jouduttu ottamaan käyttöön. Tavoite on kuitenkin saavutettu ja työn vastaanottajat ovat olleet tyytyväisiä.

Pansion Valmet rakensi vuosina 1946–1952 suurelle ja mahtavalle Neuvostoliitolle 58 alusta – 34 jokihinaajaa ja 24 järviproomua. Lisäksi telakan konepaja tuotti muille Suomen telakoille ja tehtaille pää- ja apukoneita sekä takilatuotteita. Yhteensä Pansion telakoilta valmistui sotakorvauksena 106 alusta.

Markku Varnila

eläkkeensaaja

Perno/Pansio