Kun viimeksi kirjoitin sähköstä, niin hinnoittelun taso ei ollut ihan selvillä vielä. Nyt näytetään myös julkisesti puututtavan energian hintaan jatkossa, tarjolla kuitenkaan ei ole mitään konkretiaa, huomioita vain, ainakin tässä kohtaa.

Muun muassa moni Turku Energian asiakas on nyt sopimuksensa päättymiskohdassa, valinta on tehtävä. Hinta on kuitenkin seitsemän kertaa suurempi (tarjottu Turun Pientalojen Keskusjärjestölle) ja erittäin moni perhe, talous, vanhus joutuu todelliseen pulaan ja mahdollisesti havaitsee hinnanmuutoksen vasta, kun ensimmäinen uuden hinnan mukainen lasku tulee.

Tässä on nyt oikeasti totaalisen katastrofin ainekset. Moni tulee joutumaan asioimaan sosiaalitoimiston luukulla.

Sähkön hinta vaikuttaa syömiseen, liikkumiseen, terveydenhuoltoon ja ylipäätään ihan kaikkeen. Samaan aikaan sote-ratkaisuja ajetaan ja koko meidän julkinen terveydenhuolto tulee muuttumaan hinnoittelua myöten.

Kyllä koko rakas kotimaamme on suuressa pulassa, alkaen ensi vuodesta. EKP julkisti ennätyssuuren koronnoston, joka vaikuttaa lainoihin. Elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoo, että keinoja sähkönkäytön alentamiseksi on tehtävä ja hintakriisin ratkaisisi sähkön käytön suitsiminen.

Ehdotankin seuraavaa; kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien vaihto sähköiseksi ja sille tuen antaminen jäihin, yllyttäminen sähköautoon vaihtamiseksi jäihin, kiinteistöjen lukitusjärjestelmien vaihtaminen sähköiseksi jäihin, katuvalaistuksessa joka toinen valo jäihin. Turun kohdalla funikulaarin voi myydä Italiaan, raitiotiehanke on kuopattava ja syvälle (kulkevat nimittäin sähköllä), paitsi jos ollaan hankimassa hevosia vaunuja vetämään.

Taitavat jatkossa myös talviset harrastukset joutua jäihin, lasketteluhissit kulkevat sähköllä.

Naapurimme riehuu tuolla eteläisemmässä Euroopassa oman naapurinsa kanssa, sekin pitäisi saada jäihin.

Kotona pystyy jotain säästämään, mutta koko elämä pyörii sähköllä, pyykkejä ei voi jättää pesemättä, viihdettäkin on saatava (televisio, musiikkilaitteet ja kännykät toimivat sähköllä), lämpöä on saatava. Jo nyt on ollut kylmiä öitä. Niinpä on pakko käyttää sähköä.

Marja Laakso