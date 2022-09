Peruskoulun keskipitkä ruotsin kielen oppimäärä (B1-ruotsi) luo pohjan suomenkielisen väestön ruotsin kielen taidolle. Tervehdimme ilolla hallituksen budjettineuvotteluissa tekemää päätöstä lisätä yksi vuosiviikkotunti B1-kieltä perusopetuksen kieliohjelmaan.

Päätös kompensoi niitä puutteita, jotka syntyivät, kun keskipitkän ruotsin opetus varhennettiin 6. luokalle syksyllä 2016. Varhentaminen toteutettiin tuntiresurssia venyttämällä siten, että kaksi vuosiviikkotuntia ruotsia siirrettiin peruskoulun ylemmiltä luokilta kuudennelle luokalle.

Varhentamiselle oli pedagogisia perusteita, mutta uudistuksen myönteisiä vaikutuksia himmentää se, että vuosiluokille 7–9 jäljelle jääneet neljä vuosiviikkotuntia eivät riitä oppimistulosten saavuttamiseksi. Pieni osa kunnista on kompensoinut vuosikursseja 7–9 lisäämällä omaehtoisesti ruotsin kielen opetuksen tuntimäärää, mutta tämä ei ole asian laita kaikissa kunnissa. Tämä luo koulutuksellista epätasa-arvoa.

Ruotsin kieli tarjoaa ponnahduslaudan pohjoismaisille työmarkkinoille ja avaa mahdollisuuksia opiskella toisessa Pohjoismaassa.

Svenska nu -verkosto ja Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry tilasivat syksyllä 2021 kyselytutkimuksen peruskoulun keskipitkän ruotsin varhentamisuudistuksen vaikutuksista. Yläkoulun opettajien mukaan uudistus on aiheuttanut taukoja ruotsin opiskelussa ja suuri osa opetuksesta on käytettävä asioiden kertaamiseen. Lukioiden opettajat todistavat, että lukiokoulutuksen aloittavien ruotsin kielen taito on heikentynyt peruskoulun tuntijakouudistuksen jälkeen.

Valtiovallan väliintulo tulee siis kreivin aikaan.

Hallituksen päätös lisätä yksi vuosiviikkotunti ruotsia tarkoittaa koko B1-kielen perusopetuksen oppimäärän opetussuunnitelman uudistamista. Opetuksen tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointikriteerit uudistetaan. Tuntimäärän lisääminen edellyttää sekä perusopetusasetuksen että valtioneuvoston tavoite- ja tuntijakoasetuksen muuttamista. Opetushallituksen on laadittava valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet, jonka jälkeen opetuksen järjestäjät voivat aloittaa omien opetussuunnitelmiensa valmistelun.

Ruotsin kieli tarjoaa ponnahduslaudan pohjoismaisille työmarkkinoille ja avaa mahdollisuuksia opiskella toisessa Pohjoismaassa. Tutkimukset osoittavat myös (esimerkiksi Suomen Yrittäjät 2021), että ruotsinkielentaitoisille työntekijöille on kysyntää suomalaisilla työmarkkinoilla.

Olemme kiitollisia hallituksen päätöksestä panostaa ruotsin opetukseen ja toivomme valmistelun etenevän päätetyn aikataulun mukaisesti. Seuraavan hallituksen on sitouduttava uudistuksen toimeenpanoon ja turvattava riittävä rahoitus.

Gunvor Kronman

ohjausryhmän puheenjohtaja

Hanasaaren kulttuurikeskuksen Svenska nu -verkosto

Outi Vilkuna

puheenjohtaja

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry

Satu Pessi

puheenjohtaja

Suomen ruotsinopettajat ry