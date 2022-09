Nuorten kasvaneet mielenterveysongelmat puhuttavat kaikkialla – syystä. Noin joka neljäs nuori kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Alle 30-vuotiaiden mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on yli kaksinkertaistunut 2000-luvulla.

Turussa lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmassa on listattu joukko toimenpiteitä, joilla ongelmiin halutaan vastata. Kouluissa on aloittanut psykiatrisia sairaanhoitajia, oppilaitosten ammattilaisia on koulutettu kohtaamisessa ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja on lisätty.

Toimivat palvelut ja varhainen tuki ovat äärimmäisen tärkeitä ja niiden on vastattava kysyntään. Mikään määrä palveluja ei kuitenkaan riitä, jos emme pysty puuttumaan siihen, miksi mielenterveyden ongelmia syntyy niin paljon.

Kaikki nuoret eivät saa yhtä hyviä lähtökohtia elämään; perheet, joissa vanhemmilla on sosiaalisia, terveydellisiä tai muita ongelmia, tarvitsevat tukea jo varhaisessa vaiheessa. Mielenterveyden ongelmat koskevat kuitenkin isompaa joukkoa nuoria, mikä kertoo epäonnistumisestamme yhteiskuntana.

Halutessamme luoda kilpailukykyisen Suomen olemme unohtaneet inhimillisen tekijän. Koulutusjärjestelmäämme ja ajatteluamme on kehitetty 2000-luvulla korostaen varhaisia valintoja, yksilöllisyyttä, omaa vastuuta ja suoraviivaisia polkuja kohti työtä, jossa ihminen tuottaa osaamisellaan.

Samalla yhteisöllisyys ja hyvinvointi ovat jääneet varjoon. Ei ole nähty, että tavoitteet johtavat hyvinvoinnin polarisaatioon, jossa jotkut menestyvät yhä paremmin ja toiset kipuilevat ja putoavat rattailta yhä herkemmin.

Tähän meillä ei ole enää varaa. Kun niin suuri osa suomalaisnuorista ajautuu ulos työmarkkinoilta mielenterveysongelmien takia, eivät kilpailukykytavoitteetkaan voi toteutua.

Meidän on asetettava koulutuspoliittisten tavoitteiden rinnalle hyvinvointitavoitteet, korostettava yhteisöjä individualismin sijaan ja annettava nuorille aikaa ja rauhaa kasvaa, harhailla ja etsiä polkuaan. Nyt kun toivumme pandemian kärjistämästä tilanteesta, on oikea aika nostaa nuorten hyvinvointi keskiöön.

Elina Rantanen

Hyvinvoinnin apulaispormestari (vihr)

Turku