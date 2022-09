Minulla on ollut valokuvaus intomielinen harrastus. Digikuvauskalustoon olen satsannut. Tapahtumia, ihmisiä, ympäristöä, rakentamista muun muassa olen vuosia intensiivisesti valokuvaamalla tallentanut dokumentointi-tarkoituksella jälkipolville.

Osan kuvista olen paperikuviksi säilönyt. Parhaimmat otokset säilytän ulkoisella kiintolevyllä, varmuuslevylle myös, joiden olemassaolon nuorempi polvi tietää.

Ihmiset jakavat someen jonkin verran ottamiani kuvia. Se on ok. Kuvia tekisi mieli itsekin laittaa sosiaalisen median alustoille. Vasepuuk, Facebook in english olisi yksi mahdollisuus. Luin Facebookin, Metan käyttöehdot, kuten jokainen Facebookiin liittynyt on varmaankin tehnyt. Ehdot ovat kuitenkin sellaiset, etten niihin voi suostua. Pitäisi antaa Metalle rajaton käyttöoikeus minun ottamaani kuva-aineistoon!

Sitä en tee suin surminkaan. Tekijänoikeus kuviini on vain minulla. Jokainen ottamani kuva on tavallaan minun luomani taideteos. Minulla ei Metassa olisi mahdollisuutta kontrolloida, mihin tarkoituksiin teoksiani käytetään.

Kuvien ryöväämisen lisäksi Meta seuraa henkilön sosiaalista verkostoa ja käyttää myös sitä aineistoa omaan bisnekseensä. Kuvat ja kaikki sosiaaliseen mediaan syötetty elää ikuisuuden. Vain mielikuvitus on rajana sille, mihin kaikkeen kerättyä aineistoa käytetään.

Kuinka moni tätä ajattelee... minä ainakin. Joten vanhalla systeemillä jatkan.

