Turun Sanomien mielipidesivulla julkaistiin 7.9. Veli-Matti Sandbergin kirjoitus otsikolla "Turun kiinteistöihin tehtävä energiainventaario". Kirjoituksessa tiedustellaan, miten kaupunki on varautunut energiakriisiin ja tietääkö Turku, missä tilassa kaupungin kiinteistöt ovat.

Energiankäytön vähentämiseen tähtäävät toimet ovat keskeinen osa Turun kaupungin tilapalveluiden päivittäistä toimintaa, eli siinä mielessä emme ole uuden asian äärellä. Toki energian hinnan voimakas kallistuminen ja mahdolliset saatavuusongelmat saavat meidät etsimään entistä vaikuttavampia keinoja.

Lukuisat kaupungin palvelutuotannon näkökulmasta kriittiset kohteet on varustettu varavoimakoneilla tai valmiudella kytkeä niihin siirrettävä varavoimakone. Kaupungin varavoimakapasiteettia on lisätty viime vuosina. Kaupungin riskienhallinnalla on valmiit toimintamallit erilaisten häiriötilanteiden, kuten sähköenergian saatavuusongelmien, varalta.

Huonelämpötilojen optimointia tehdään kaupungin toimitilakohteissa jatkuvana prosessina ylilämmityksen välttämiseksi ja toisaalta lain määräämien työskentelyolosuhteiden turvaamiseksi. Tyhjät kohteet siirretään ylläpitolämmitykseen energian säästämiseksi.

Sähkönsäästötoimista kerrotaan kaupunkilaisille kaupungin kanavissa ja median kautta.

Tilapalveluiden asiantuntijat ovat loppukesän aikana koonneet listan uusista toimenpiteistä, joilla pyritään erityisesti sähkönkulutuksen alentamiseen. Nämä toimenpiteet viedään täytäntöön syksyn edetessä.

