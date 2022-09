Venäjän hyökkäyssota Ukrainan valtaamiseksi on jatkunut jo puoli vuotta. Vladimir Putin on toteuttamassa unelmaansa Stalinin ajan Neuvostoliiton mahdin ja rajojen palauttamiseksi.

Totalitaarinen diktatuuri Venäjällä on tukahduttanut demokratian ja ihmisten perusoikeudet. Sotilaallinen erikoisoperaatio Ukrainan valtaamiseksi on laajentunut suursodaksi Euroopassa. Itä ja Länsi ovat jälleen avoimesti vastakkain. Uusi kylmän sodan aika on alkamassa.

Ihmiskunta on ajautumassa kriisiin, jonka vakavuutta ei ole haluttu tiedostaa. Maailman hieno ja monimuotoinen luonto on ainutlaatuinen rikkaus. Ihmisten elämä ja hyvinvointi on riippuvainen luonnosta ja sen tasapainosta.

Valtavat hiilipäästöt ja saasteet ovat jo aiheuttaneet ilmaston lämpenemisen ennakoitua nopeammin. Kuumuus ja kuivuus sekä toisaalta rajuilmojen ja rankkasateiden lisääntyminen ovat kaikilla mantereilla aiheuttaneet suuria ekokatastrofeja, tuhoisia metsäpaloja, suurtulvia sekä jäätiköiden nopeutunutta sulamista. Kasvi- ja eläinlajien kato on ollut hälyttävän nopeaa. Valtamerien syvänteissä ja merivirtojen pyörteissä on monin paikoin enemmän muovia ja jätettä kuin elävää elämää.

Meillä on aivan uudenlaiset välineet käytössämme niin taloudessa, tuotannossa ja työelämässä kuin myös yhteydenpidossa, viestinnässä ja kaikessa kommunikoinnissa. Maailman kahtiajako ja eriarvoistuminen kasvaa. Maailman väkiluku on pian kahdeksan miljardia. Suurella osalla ihmiskuntaa ei ole varmuutta edes välttämättömien perustarpeiden saannista. Kymmenet miljoonat perheet ja lapset kärsivät nälkää ja joutuvat pakolaisiksi. Hyvinvoivan ja hädänalaisen maailman välinen kuilu on suuri.

Ilman YK:n ja muiden avustusjärjestöjen jatkuvaa tukea ja apua tilanne monissa maissa olisi katastrofaalinen. Nälänhätä uhkaa useissa väkirikkaissa Afrikan ja Aasian maissa. Pakolaistulva on kasvava ongelma ja uhkaa myös vanhaa Eurooppaa.

Tieteen ja teknologian, internetin ja digimaailman nopea kehitys on tuonut mukanaan paljon hyvää yhteisöllisyyttä ja uusia innovaatioita sekä työelämään että vapaa-aikaan. Internetin uutta some-maailmaa on voitu myös väärinkäyttää. Disinformaatio, valeuutiset, trollaus ja suoranaisten valheiden esittäminen on tullut uudeksi vallankäytön välineeksi.

Autoritaarinen nationalismi ja ääriliikkeet ovat kasvussa monissa maissa. Presidentti Donald Trumpin valtaannousu ja toiminta on jo horjuttanut USA:n demokratiaa ja pahasti jakanut kansan kahtia. George Orwellin maailma – totalitaarinen kaiken valvonta, sananvapauden rajoittaminen ja sensuuri – alkaa olla todellisuutta niin Venäjällä kuin Kiinassakin.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on hyvällä tavalla yhdistänyt Eurooppaa ja USA:n johtamaa läntistä maailmaa. Ukrainan puolustuksen auttaminen ja tukeminen on noussut yhteiseksi asiaksi. Demokratia, yhteisvastuu ja lähimmäisen auttaminen ovat uudella tavalla nousseet arvoonsa.

Koronapandemia oli koko maailmaa koskeva yhteinen kriisi. Se johti nopeasti yhteistyöhön sekä toimiin ja rokotuksiin vakavan taudin ja kuolemien ehkäisemiseksi.

Venäjän hyökkäys tavoitteenaan vallata ja tuhota Ukrainan valtio on myös pysäytettävä. Kiinan ja Taiwanin välillä uhkaa uusi sotilaallinen kriisi. Lähi-idän ja Afrikan sodat jatkuvat ja vaativat vastuullista yhteistyötä maailman demokraattisilta mailta.

Maailman ja sen luonnonjärjestyksen aikakelloa ei voi kääntää taaksepäin. Maapallomme ilmakehä ja luonto ei kestä lisääntyviä hiilipäästöjä ja saastekuormaa.

Hyvinvoinnin ja menestyksen mittarina kuitenkin edelleen pidetään bruttokansantuotteen, talouden ja kulutuksen jatkuvaa kasvua. Kestävä kehitys on hieno aate, mutta sen toteuttamisesta ollaan vielä kaukana.

EU:ssa käydään päästökauppaa ja tehdään pakotteita Venäjälle. Samaan aikaan ostetaan kalliilla hinnalla kaasua ja öljyä Venäjältä joka päivä. Sillä rahoitetaan Ukrainan sotaa. Venäjän energia-ase on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi. Saksa, Italia ja monet muut Euroopan maat ovat vielä pitkään riippuvaisia Venäjän maakaasusta ja öljystä.

YK:n toimintakyky valtioiden välisissä sodissa ja konflikteissa on ollut valitettavan heikko. Turvallisuusneuvoston jäsenten veto-oikeus on estänyt tehokkaan puuttumisen valtioiden välisiin sotiin ja kriiseihin.

Maailmanlaajuisesti muun muassa humanitaarisissa asioissa on kuitenkin saatu paljon hyviä tuloksia. Viljakuljetusten käynnistyminen Ukrainasta sekä YK:n toimet koronapandemiassa ja ilmastokriisissä ovat selviä edistysaskeleita.

Maailman johtavien maiden tulee löytää yhteinen tahtotila ja yhteinen vastuunsa maailman ilmaston, luonnon ja kaikkien ihmisten elinehtojen turvaamisesta. Se vaatii aina myös demokratian sekä ihmisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kunnioittamista.

Risto Kapari

Turku

eläkkeellä oleva viiden pojan vaari