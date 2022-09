Itämeri on maailman toiseksi suurin murtovesiallas. Itämeren iäksi on arvioitu jääkauden jälkeinen aika, noin vajaat 10 000 vuotta.

Saamme paljon informaatiota, jossa kerrotaan Itämeren kriittisestä tilasta. Tänäkin kesänä on näkynyt otsikoita ”Voidaanko Itämeri pelastaa?” Tämä viestintä on harhaanjohtavaa. Gotlannin syvänteiden alueet voivat toki huonoiten, mutta esimerkiksi Pohjanlahti ja Selkämeri ovat hyväkuntoisia ja kattavat kolmanneksen Itämerestä. Koko Itämeri ei ole huonossa, saatikka kriittisessä tilassa.

Itämeren historiassa on meneillään neljäs ”rehevä kausi”, joka johtuu syvännepohjien hapettomuudesta ja näkyy sinilevärehevyytenä. Syvännehapettomuus johtuu niukoista suolaisen veden pulsseista Atlannilta. Itämeri on kärsinyt sinilevärehevyydestä noin 4800 vuotta ja voinut hyvin kolmena ”karuna jaksona”. Niiden kesto on ollut yhteensä noin 3400 vuotta. Nämä on saatu selville pohjasedimenttitutkimuksista, joissa on havaittu sinileväkerrostumat rehevinä kausina (Niemistö & Voipio, Bianchi, Zillen).

Karuina kausina syvänteet ovat olleet hapellisia, eikä silloin ole vapautunut sisäisenä kuormituksena liukoista fosforia sedimenteistä, jota sinileväkasvu tarvitsee. Nämä suolaisen meriveden pulssit vaihtelevat ja ovat ratkaisevan tärkeitä Itämeren pääaltaan kunnolle.

Suomessa ympäristöpoliittinen ryhmäajattelu keskittyy pelkästään ulkoiseen kuormitukseen ja siinäkin erityisesti maatalouden fosforipäästöihin.

Suomessa on tuhansia Itämeri-ihmisiä päättäjinä, hanketyöntekijöinä, tutkijoina, virkamiehinä ja toimittajina, jotka saavat palkkansa yhteiskunnalta. Tämä joukko on toiminut jo yli 30 vuotta Itämeren pelastamiseksi. Mitä on saatu aikaan? Hyvin vähän.

Itämeren suojelussa on vallinnut koko toiminnan ajan ympäristöpoliittinen ryhmäajattelu, jossa ei ole sallittu toisinajattelijoita. Tämä ideologia toistaa vuodesta toiseen, että Suomen maanviljelijöiden pelloilta kulkeutuva fosfori aiheuttaa sinileväkukinnot Itämerellä.

Todellisuudessa sinilevärehevyys johtuu meneillään olevasta Itämeren rehevästä kaudesta, jossa sisäinen kuormitus sedimenteistä ruokkii leväkukintoja. Jo vuonna 1985 valmistuneessa laajassa tutkimuksessa tutkijat (Larsson, Elmgren & Wiff) toteavat sisäisen kuormituksen aiheuttavan sinilevärehevyyden ja toteavat myös, että ulkoisen kuormituksen merkitys on vähäinen.

Suomessa ympäristöpoliittinen ryhmäajattelu keskittyy pelkästään ulkoiseen kuormitukseen ja siinäkin erityisesti maatalouden fosforipäästöihin. Meren sisäinen kuormitus on tietoisesti jätetty huomiotta.

Mielipidekirjoitukseni tiedot olen ottanut Matti Lappalaisen Oulun yliopistossa vuonna 2018 hyväksytystä väitöskirjasta.

Jukka Tuori

agronomi

Huittinen