Toivottavasti olen asiani kanssa myöhässä ja Turku on jo perustanut työryhmän pohtimaan ensi talven energiakriisin hillitsemistä. Vieläpä tehnyt ehdottamani työn ajat sitten, ja kaukokatseisena heiltä löytyy jo suunnitelmat, missä järjestyksessä haasteeseen vastataan.

Kenellekään ei ole enää yllätys, että sähkön hinta on kova ja tulee tulevana talvena ylittämään sietokyvyn rajan.

Jokainen hoitaa oman kotinsa lämmityksen miten parhaakseen näkee, ja ehdotukseni koskeekin kaupungin kiinteistöjä, jotka olisi hyvä luokitella kolmeen ryhmään tärkeytensä mukaisesti.

1. Varmistettava sähkönsaanti. Kohteet, joissa energian saanti ei voi katketa toiminnan ollessa käynnissä. Näitä olisivat esimerkiksi sairaalat, vanhainkodit, koulut, päiväkodit ynnä muut ihmisten perustoimintoja turvaavat kiinteistöt.

2. Voivat olla jaksoittain pois käytöstä, voidaan yhdistää muun toiminnan yhteyteen tai pystytään vähentämään energian kulutusta. Näihin kuuluisivat kiinteistöt, joissa on vähän toimintaa. Tyhjiksi jääneissä tiloissa voidaan laskea lämpötila +10 asteeseen, huolehtien, etteivät vesijohdot pääse jäätymään tai muuta vahinkoa synny.

3. Saa poistaa käytöstä tai sammuttaa sähköt kokonaan. Näitä olisivat esimerkiksi varastot, joissa ei ole jäätymisvaaraa. Jouluvalot ovat hienoja, mutta ovatko ne välttämättömään energiankäyttöön kuuluvia asioita? Miten valojen sammuttamisen aikaistaminen vaikuttaa ihmisten käytökseen?

Jos energiasta alkaa olemaan kova pula, voi listan mukaisesti tehdä ratkaisuja.

Kohteiden energiainventaarion myötä pystytään paremmin turvautumaan pahimpiin skenaarioihin. Tässä muutama esimerkki harjoitusta varten:

Löytyykö pyörillä liikuteltavia aggregaatteja riittävästi, jos koulusta katkeaa sähköt?

Onhan polttoainetta tarpeeksi, jos virta vanhainkotiin ei palaa saman viikon aikana?

Mistä löytyvät paristoilla toimivat taskulamput päiväkodeissa, kun lapsia pelottaa pimeässä?

Ovatko toimintatavat valmiina, kun palokunnan käynnin jälkeen aloitetaan jälkivahingontorjunta sähköpulasta johtuneiden vahinkojen korjaamiseksi?

Miten informoidaan tehokkaasti kuntalaisia poikkeusoloissa, jotta kaikki pysyvät rauhallisina?

Tiivistän tekstini yhteen kysymykseen: Tietääkö Turku, missä tilassa heidän kiinteistönsä ovat?

On suurta tuhlausta pitää +24 asteessa isoa tiilihallia, jossa käyttöä on hyvin vähän, eristys on puutteellinen ja ikkunoita on rikki.

Samalla kun kuntalaiset tekevät kaikkensa jokaisen kilowatin ja itsestään selvyytenä pidetyn asian eteen, Turku haaskaa energiaa holtittomasti.

Lämmin koti tai työpaikka vaatii tänä talvena monelta kekseliäisyyttä. Ehkä sähköä ei ole edes saatavilla, jolloin astutaan ideoinnista selviytymisen puolelle.

Toivottavasti ei kenellekään sentään lunta tule tupaan saakka, mutta kylmää kyytiä on kyllä tiedossa.

Veli-Matti Sandberg

rakennuttajainsinööri (kok)