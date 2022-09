Turku on uudistamassa yleiskaavaa, mutta TS:n mielipidekirjoituksissa se kaikki kulminoituu Kupittaan siirtolapuutarhaa koskevaan päätöksentekoon.

Apulaispormestarina saamieni yhteydenottojen perusteella sekä nykyiset mökkien vuokralaiset että kaupunkilaiset haluavat alueen kehittämistä. Ehdotuksia kehittämisestä ei sen sijaan esitetä. Näkemykset keskittyvät siihen, mitä ei saa tehdä. Siltä pohjalta lähtevä kehittäminen olisi hapuilevaa ja vain kiistoja lisäävää.

Ajatuksia sotkee pahasti dikotomisuus, että alue joko säilytetään ennallaan tai "jyrätään kerrostaloilla". Kumpikaan ei olisi järkevää. Valtuusto ei ole 25 vuoteen kyennyt asiassa tekemään muuta kuin lykkäämään päätöstä eteenpäin. Niinpä tämä alue on monin osin huonossa kunnossa ja vajaakäytössä.

Yleiskaavan pohjaesityksessä lukee asiasta nyt seuraavasti: "Säilytettävän osan jatkosuunnittelussa tulee varmistaa, että kulttuurihistorialliset, puutarhataiteelliset ja maisemalliset arvot sekä luonnon monimuotoisuus tulevat riittävässä määrin huomioiduksi". Esitetty kaavamerkintä tukee tätä kirjausta.

Alueella on tällä hetkellä 57 mökkiä, joista osa on tyhjillään ja osa vuokratuistakin huonolla hoidolla. Alueella on iso parkkialue, korjauskunnossa oleva kokoontumistila ja muuta siirtolapuutarhakäytön ulkopuolella olevaa tilaa.

Toiminnallisuuden lisääminen edellyttää innovointia, johon valtuusto ei pysty.

Kirjoituksissa on annettu kuva avoimesta alueesta. Siirtolapuutarhaa ja yksittäisiä tontteja ympäröi korkea aita. Käynti sinne on äärimmäisen ahdas ja vaikea tavoittaa. Avoimuus ei käytännössä toteudu. Saniteettitilat ovat menneiltä vuosikymmeniltä.

Yksittäisen tontin vuokralla – noin 200 euroa vuodessa – ei saa edes yhtä parkkiruutua eikä pystytä pitämään aluetta kunnossa, puhumattakaan kehittämisestä. Käytännössä alue on hyvin pienen joukon varsin suljettu, osin taantunut, lyhyen aikaa vuosittain käytössä oleva enklaavi.

Alueen käytön avoimuutta ja saavutettavuutta, vuotuista käyttöaikaa ja toiminnallisuutta onkin tarpeen selkeästi lisätä vaalien siirtolapuutarhan kulttuurihistoriallisia arvoja. Nykyisellään ei ole syytä jatkaa, jos tahtotila on olla avoin, saavutettava osa elävää vihreää Turun keskusta-aluetta.

Vastuullinen päättäjä ei voi ajatella Turun ryhtyvän kaupunkikehitysinvestointeihin ilman, että niiden lasketaan maksavan itsensä takaisin. Olipa kyseessä satama, ratikka, Kupittaan kansi tai sitten siirtolapuutarha, on niiden investointi kyettävä maksamaan siitä tulevalla tulolla.

Turun talouden yllä on niin isot uhkakuvat, että talouden tulee olla mukana päätöksenteossa, kun rakennamme parempaa Turkua ja vaalimme historiaamme.

Olisikin tarpeen joukkoistaa ratkaisu ja julistaa ideakilpailu, miten tämä parhaiten saavutetaan. Toiminnallisuuden lisääminen edellyttää innovointia, johon valtuusto ei pysty. Mutta se ei myöskään tässä vaiheessa saisi estää päätöksillään ideoita, joista se itse voi lopulta päättää mielestään parhaan. Keskittyminen kaavamerkintään vie nyt huomion sähköjäniksen lailla pois itse kehittämisestä.

Alueen kehittämisessä on pyrittävä huomioimaan, että se tehdään siirtolapuutarhan elinvoimaisuutta vaalien ja elämää alueella ja alueen avoimuutta oleellisesti lisäten taloudellisessa tasapainossa.

Ideakilpailun jälkeen ensi vuonna voisimme päättää, mitä kaikkea ideointi pöytäämme tuo. Nyt päätöksiin ollaan menossa laput silmillä vailla näkemystä toteutuksesta.

Heikki Pälve

apulaispormestari (kok)

Turku