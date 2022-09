Sota on sotkemassa aivan konkreettisesti elämäämme sähkön hinnannousun myötä. Meille kuitenkin myydään sähköautoja, sähköpyöriä ja sähköpotkulautoja. Monet kodinkoneet toimivat sähköllä, sähköhella luonnollisesti toimii sähköllä.

Meidän jokaisen tulee nyt miettiä, mitä voisimme tehdä ilman sähköä. Olemme niin tottuneet käyttämään sitä, ettei meille taida tulla edes mieleen, että voisimme tehdä monta asiaa myös ilman sähköä.

Taikinan voi kotona pyöräyttää käsin, hampaat voi pestä tavallisella hammasharjalla. Polkupyörää voi ajaa myös ilman sähköä ja potkulaudalla potkutella ilman sähköä. Television, tietokoneen ja monen muun sähkökäyttöisen laitteen valmiustilan voi jättää käyttämättä ja sammuttaa laite kokonaan ottamalla mahdollisuuksien mukaan töpseli pois seinästä. Radiota voi kuunnella pattereilla.

Meidän sähkön käytön vähentäminen on pieni uhraus sille, mitä sotaa käyvässä Ukrainassa tapahtuu. Meidän henkemme ei ole uhattuna. Meidän ei tarvitse pelätä ulos menoa ja meillä on koti, mihin aina palata. Meidän ei tarvitse pelätä perheenjäsentemme hengenlähdön puolesta. Meillä on vielä vettä ja ruokaa, meillä on toisemme.

Birgitta Wulf