Järviruoko rehottaa sisäsaariston rannoilla. Varsien pituus on jopa neljä metriä, joten massaa riittää. Syksyn tullen korret mätänevät ja lannoittavat merta.

Saaristomeri on surkeassa kunnossa, ja asiaa yritetään hoitaa monin tavoin. Yksi tärkeä keino olisi ruovikkojen raivaaminen. Siitä on välillä puhuttu, mutta tuntuu, ettei mitään tapahdu.

Ruovikot tukkivat vesiväylät ja heikentävät veden virtausta. Olen huolissani seurannut esimerkiksi Rymättylässä Otavan saaren ja Saloluodon välisen salmen umpeen kasvamista, kun ruoko tukkii vesiväylän. Tällöin myös sen perässä oleva Niulalahti muuttuu surkeaksi pussinpohjaksi.

Yksittäisten vedenomistajien aktiivisuuden varaan vesienhoitoa ei voi jättää, sillä vesialueiden omistus on pirstaloitunut. Yhdellä vesialueella on suuri määrä osakkaita, jotka eivät pysty tekemään yhteistyötä. Eihän kukaan edes voi tietää, ketkä vesiä omistavat. Osa omistajista on iäkkäitä tai muuten kykenemättömiä niittämään ruovikoita.

Tämä valtava massa olisi hyödyllistä ottaa talteen, mutta korjuu ei tunnu etenevän.

Naantalin ja muiden saaristokuntien ympäristötoimien pitää aktivoitua, jotta sisäsaariston vesialueet saadaan kuntoon ja veden virtausta turvattua.

Eija Koivukoski