Syvään kriisiin ajautunut energiayhtiö Fortum teki odotetusti erittäin heikon tuloksen. Yhtiön liikevoitto oli huhti-kesäkuussa 9 141 miljoonaa euroa tappiolla. Alkuvuonna liiketappiota kertyi 11 557 miljoonaa euroa (TS 25.8.).

Kaikki riskit maamme rajojen ulkopuolella, joista Fortumia oli siis myös julkisestikin varoitettu, realisoituivat täysimääräisesti. Valtionyhtiö Fortumin seikkailut Venäjällä ja Saksassa tulevat suomalaisille veronmaksajille todella kalliiksi.

Kun me pidämme Euroopan suurinta ydinvoimalaa, Olkiluoto kolmosta kalliina, niin suhteellisuuden vuoksi sen hintaa tulee verrata nyt Fortumin katastrofaalisiin töppäyksiin, sillä ne vastaavat suuruudeltaan kutakuinkin tarkkaan toisiaan. Tosin Fortum ei tarvinnut sen summan tuhlaamiseen niin pitkää aikaa.

On hävittäjiä ja on hävittäjiä. Fortum on Suomen tehokkain rahan hävittäjä ja tuhotulla rahamäärällä me olisimme voineet myös hankkia F-35-hävittäjiä toisen mokoman lisää ja vielä olisi jäänyt reilut puolitoista miljardia johonkin muuhun kivaan.

Poliitikkohan ei tunnetusti vastaa Suomessa mistään.

Meillä ei yksikään puolue voi vetäytyä vastuusta, koska kaikki puolueet ovat olleet vuorollaan osallisena näiden tehtyjen päätösten tekemisessä. Kansakunta muistaa Haaviston aikana tehdyn, täysin epäonnistuneen sähköverkkojen kaupan Carunan kanssa. Samoin muistissa on kansallisen puhelinmonopolimme fuusioituminen ruotsalaisen vastaavan kanssa ja kuinkas sitten kävikään…

Nyt ei omaan mieleeni tule kyllä ensimmäistäkään onnistumista kaupoissa tai muussakaan liikejohdon ohjauksessa, josta valtio olisi saanut puhtaat paperit. Enkä tarkoita sillä tabula rasaa, joka taas kuvaa kyllä paremmin kuin hyvin poliittisen ohjauksen osaamista ja riskien hallintaa.

Onko valtionyhtiöiden johdossa oleva poliitikko täysivaltainen toimija? Onko hänellä edes teoriassa mahdollisuus ohjata pörssiyhtiötä? Onko kulloisellakin valtion omistajaohjausministerillä edes minkäänlaista kompetenssia yritysjohtamiseen?

Jos näihin yksinkin vastaus on ”ei ole”, niin valtionyhtiöitä ei tulisi koskaan viedä sellaiselle pelikentälle, jossa muut kilpailevat liiketaloudellisella osaamisellaan ja johto on aidon omakohtaisesti vastuussa tekemisistään. Poliitikkohan ei tunnetusti vastaa Suomessa mistään.

Antti O. Pajala

Turku