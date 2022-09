Haluan vastata Valentina Schniderin kirjoitukseen (TS Mielipiteet 27.8.) ja esittää muutaman vasta-argumentin.

Kun kirjoitat, että "kun tietty narratiivi on julistettu absoluuttiseksi totuudeksi, konstruktiivinen kritiikki ei kuulu enää keskusteluun", niin sellainen absoluuttinen totuus on juuri tämä Venäjän kansaansa kohdistama propaganda ja tiedonsaannin estäminen. Tätä argumenttia on koko ajan käytetty, miksi venäläisiä pitää ymmärtää ja päästää heidät tänne oikean tiedon lähteille, jotta heidän silmänsä aukeaisivat.

Venäläiset ovat vuosikymmeniä matkustaneet pitkin Eurooppaa ja heidät on otettu avosylin vastaan. On solmittu ystävyyssuhteita, avioliittoja ja kaikenlaista kanssakäymistä on ollut. Jos he eivät ole itsenäistä mielipidettä tässä ajassa pystyneet luomaan, ei sitä tule tapahtumaan nytkään.

Lisäksi venäläisillä on ollut todella läheiset suhteet Ukrainaan ja suurella osalla venäläisistä on Ukrainassa sukulaisia ja ystäviä. Heillä on ollut mahdollisuus saada tietoa suoraan paikan päältä näiltä läheisiltään Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Monet sodan jaloista pakoon lähteneistä ja siellä vielä olevista ovat kertoneet suhteiden katkenneen Venäjällä asuviin läheisiin siihen, että nämä eivät halua uskoa totuutta, vaikka se heille kerrotaan.

Tähän kun vielä lisätään ne tuhannet venäläisperheet, joiden pojat ovat Ukrainassa kuolleet, niin en näe sillä paljon merkitystä olevan, että tavalliset venäläiset pääsevät tänne lomailemaan ja nauttimaan nähtävyyksistä. Että se muka sitten heidän mielipiteisiinsä vaikuttaisi, kun ei siihen vaikuta läheisten hirvittävä hätä pommien ja ohjusten keskellä, eivätkä kotiin palaavat sinkkiarkutkaan.

Kaiken lisäksi tällä hetkellä ei ole tarjolla hyviä vaihtoehtoja. Ja itseni on vaikea ymmärtää sitäkään perustelua viisumirajoitusten vastustukselle, että miksi tavallisen venäläisen pitäisi joutua kärsimään, kun sota on Putinin sota.

Niin. Hyvä kysymys on, miksi kenenkään pitäisi kärsiä ja miksi Venäjällä on niin pakkomielteinen tarve tuottaa kärsimystä kaikille ja kaikella tapaa.

Kun Suomessa ja muualla Euroopassa kärsitään joka päivä Venäjän aggressiivisesta politiikasta ja osa ihmisistä on todella hädän alla nousevien hintojen takia, tuska energian riittävyydestä ja aito pelko jäytää mieltä mitä tuleman pitää, Ukrainan ja ukrainalaisten kärsimyksestä puhumattakaan, en näe kohtuuttomana sitä kärsimystä, joka venäläiselle aiheutuu siitä, että häneltä jäisi nyt lomamatka Suomeen tai muualle tekemättä. Kyse ei ole vihasta, vaan vastuun laittamisesta sinne, minne se kuuluu.

Hannele Aho-Akkanen