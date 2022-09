Koulut alkoivat, samoin kamppailu sen puolesta, että jokaisella lapsella olisi turvallinen olo omassa koulussaan.

Turun kaupungilla on kattava lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja koulukiusaamistapauksissa tukea on tarjolla monipuolisesti. Kaikki apu ja valistus ei valitettavasti kanavoidu ja yläasteelle siirryttäessä kiusaaminen ilmiönä kasvaa ja sen myötä nuorten masennus- ja ahdistuneisuusoireilu.

Oppilashuollon sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuvien sote-palvelujen resursseja pyritään lisäämään. Eskaloitunutta tilannetta parempi vaihtoehto on kuitenkin onnistunut ennaltaehkäisy.

Kasvatustavoitteenamme on aina empaattinen, toista ihmistä kunnioittava lapsi. On ikävä todeta, että yhteiskuntaamme on nopean verkkoviestinnän myötä rantautunut väkivalta- ja nöyryytysvideomateriaalia, joka päätyy helposti myös lasten katsottavaksi. Kodin neuvot voivat unohtua kaveriporukassa.

Mitä voisimme vielä tehdä, jotta kiusaamisen vääryys kirkastuisi koululaisille?

Kulttuurin eri ilmaisukeinot ovat oivallisia välineitä koulukiusaamisen ja kaikenlaisen syrjinnän vastustamisessa.

Turun Sanomat uutisoi Tanssiteatteri Erin kiusaamisen vastaisesta esityksestä Älä töni mun kaveria (TS 29.8. "200 grammaa hymyjä"). Kolmas- ja neljäsluokkalaisille suunnattu tanssiteos kantaesitettiin Halisten koululla ja se oli ollut katsojilleen puhutteleva kokemus, kuten myös sen jälkeen toteutettu työpajaosio.

Esityksiä jatketaan Turun kouluissa ja ne tarjoaa Stea-rahoituksen saanut Sä osaat -hanke.

Kulttuuri ei vain viihdytä, se ottaa aina myös kantaa – vaikeisiinkin asioihin. Lapsiyleisö ja esittävä taide ovat ainutlaatuinen yhdistelmä, jossa saavutetaan usein intensiivinen tunnelma ja vuorovaikutus. Sadunomainen tarina, jonka tanssija-koreografi James MacNamara on teokseen luonut, avaa varmasti koululaisille kiusaamisen epäinhimillisyyttä ja opettaa oikeita ratkaisumalleja, kuten sadut ovat aina tehneet.

Ala-asteikäiset ovat koulumaailmassa se kohderyhmä, johon varhainen, ennaltaehkäisevä kiusaamisen vastainen työ tulee kohdistaa.

Turussa toimii monin eri tavoin vaikuttava, laaja taiteen tekijöiden kenttä, josta kaupunkimme saa olla ylpeä. Kulttuurin eri ilmaisukeinot ovat oivallisia välineitä koulukiusaamisen ja kaikenlaisen syrjinnän vastustamisessa.

Sanna Paasikivi

kaupunginvaltuutettu (ps)

kulttuuri- ja nuorisolautakunnan jäsen