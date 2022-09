Maailmani pysähtyi perjantaina 19.8. iltahämärässä kohdatessani peuran moottoripyörälenkillä.

Pamahduksen ja äkkipysäyksen jälkeisessä omituisessa hiljaisuudessa tuijotin taskustani löytämääni puhelinta, jota en kyennyt käyttämään. Kipu salpasi hengityksen ja minussa ei ollut voimaa raahautua ajoradalta tien sivuun.

Ensimmäisen autoilijan pysähdyttyä alkoi tapahtua nopeasti. Kiitos kun pysähdyit kysymään, onko kaikki hyvin ja soittamaan apua. Kiitos hänelle, joka yritti saada pyörän sivuun tieltä. Kiitos ystävälleni, joka ehti paikalle lohduttamaan, kun pelkäsin pahinta.

Kiitos ensihoitajille, jotka toimivat ja tekivät päätöksiä ripeästi. Kiitos kun selititte rauhassa mitä tapahtuu, jotta saatoin rauhoittua ja olla yhteistyössä. Kiitos ripeästä kyydistä sairaalaan. Kiitos jarrutuksista ennen mutkia, koska suoniani ei löytynyt kipulääkettä varten.

Kiitos poliiseille, jotka selvittelivät tapahtunutta ja auttoivat ajoneuvon hinauksen järjestelyissä. Kiitos ystäville, joiden osaamista tarvittiin mopon kyytiin saamiseksi.

Kiitos miten minut päivystyksessä otettiin rauhassa ja ymmärryksellä vastaan. Koin olevani varmoissa käsissä ja koko ajan vieressäni oli joku kertomassa mitä tapahtuu, mitä vammoja on löytynyt. Kiitos kun selititte tilannetta myös läheisilleni.

Kiitos sinulle, joka kuljit koko päivystyksen ja tutkimusten läpi tukenani. Kiitos kun kirjasitte kaiken, jotta asioihin voi palata, kun ihan kaikkea en pysty muistamaan.

Suuren sairaalan inhimillinen sielu täytti tehtävänsä upeasti. Vaikka työn toteuttajat ovat monella tapaa äärimmillään, heidän hankaluutensa, taistelunsa ja väsymyksensä eivät näyttäytyneet minulle.

Yhtäkkiä särkyneen ihmisen tutkimiseen, hoitamiseen ja parantamiseen löytyi aikaa, resurssia ja sydäntä.

Kiitos lääkärille, joka herätettiin liian aikaisin levoltaan leikkaamaan sisuskalujani kuntoon. Kiitos hoitajille, jotka jaksoivat uudelleen ja uudelleen selittää vammojani ja mitä ne tarkoittavat. Kiitos ettette arvailleet, vaikka vastauksia kovasti kaipasinkin. Kiitos että loitte toivoa ja hymyä vaikeuksiini.

Kiitos anestesialääkärille, joka pilkuntarkasti etsi keinoja kipujeni lievittämiseen. Kiitos sydänvalvontaosaston hoitajille, jotka huolehtivat minusta yön, kun muilla osastoilla ei ollut vapaana riittävästi valvontaa. Kiitos pienestä keskustelusta yössä, mikä ei liittynyt mitenkään sairaalaan tai tilanteeseen. Se teki hyvää. Elämä jatkuu.

Kiitos miten minut otettiin lämpimästi vastaan osastopaikalle. Kiitos miten kuuntelitte kärsivällisyydellä kaikki monimutkaiset kertomukseni ruokavaliostani ja allergioistani, vaikka itsekin sekoilin niiden kanssa. Minua lämmitti, miten yrititte löytää minulle sopivaa syötävää ja miten tieto liikkui työntekijöiden välillä. Koen jopa, että opimme yhdessä keskustellen lisää.

Kiitos kun jaksoitte kohdata kipuni ja kärsimykseni vuorokaudenajasta riippumatta ystävyydellä ja eteenpäin vievällä lämmöllä.

Kiitos kun kiitokselle oli tilaa. Kiitollisuuden osoittaminen on tärkeää myös autettavalle. Osa hoitajista vaikutti ensin vähän hölmistyvän kiitostani, mutta minulle ette vain tee työtänne. Minä saan apua, tulen kohdatuksi, kunnioitetuksi, välitetyksi. Jokainen vaatii elääkseen positiivista huomiota. Te annoitte sen minulle, kun olin vuoteen omana, syvällä kivuissani.

Minulla kävi muitakin. Yksinäiselle se voi olla kaikki.

Kiitos kun huomasitte hätäni, sekavuuteni, paniikkini ja lähditte pohtimaan muutoksia, mitkä helpottivat oloani. Kiitos lämpimästä katseesta, joka näki kyyneleeni.

Kiitos kun väsymättä tulitte auttamaan vessaan, vaikka tunnin operaation tulos oli pari tippaa. Ne olivat päivien (oikeasti öiden) tärkeimpiä hetkiä minulle.

Kiitos että vahditte jokaisen huteran askeleeni. Kiitos ettei minusta tuntunut, että vaivaan. Ja kiitos kun neuvoitte miten tehdään se, minkä vauvatkin osaavat, mutta minä vain tällä kertaa en.

Kiitos kun annoitte luvan olla sairas ja pyytää apua. Kiitos kun olitte aina siinä, kun minä hajosin.

Kiitos teille, jotka kursitte minut kasaan, joita en koskaan nähnytkään. Kiitos sinulle, joka letitit partani leikkaussalissa tietämättäni. Kiitos sinulle, joka lähdit innolla hakemaan toiveeni mukaista mehua ja kiitos niille, jotka siivosivat sotkuni.

Kiitos pienistä asioista, joilla kosketitte syvästi. Kiitos kun jaksoitte kohdata kipuni ja kärsimykseni vuorokaudenajasta riippumatta ystävyydellä ja eteenpäin vievällä lämmöllä. Kiitos kun kuuntelitte toiveitani ja kiitos että jätitte minulle tilaa päättää asioita.

Siinä maatessa kuulee monenlaista. Useampi kertoi vaihtavansa työpaikkaa, osa opiskelevansa uutta alaa. Turhautuminen esimiehiin, lääkäreihin ja päättäjiin näkyi ja kuului.

Kieli poskella kerrottiin, miten joustamisen ja työpäivien venyttämisen taustalla on lisätienestit mutta vakavammin syyksi kerrottiin halu purkaa jonoja ja auttaa ihmisiä. Ruoka tulee ajallaan ja ihmiset viedään oikeisiin paikkoihin.

Mutta teilläkin, jotka venytätte päiviänne, on oma elämänne, kotinne, perheenne, mikä kuitenkin on se tärkein. Ja työ on vaan työtä, vaikka sen sisältö ja motiivi olisi mikä.

Kiitos jokaiselle, joka hoidat osuutesi tässä upeassa koneistossa. Tekijöitä on paljon ja kaikkia en pysty muistamaan. Tiedän kuitenkin olleeni hyvissä käsissä. Ja tunsin olevani kohdattu sydämellä, arvostaen ja välittäen.

Kiitos jokapäiväisestä työstänne sairaalan ihmiset, auttamisen, välittämisen ja sairaanhoidon ammattilaiset.

Monessa kohtaa välittyi hyvä olo, hauskuus, lempeä monensuuntainen vuorovaikutus. Aito kiinnostus voinnistani tuntui hyvältä. Kaikki kohtaamani muut potilaat puhuivat, miten hyvin heitä kohdellaan ja hoidetaan.

Kunnioituksella, kiittäen 7:2:sen kelluva olkapää