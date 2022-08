Valentina Schnider kirjoitti (TS Mielipiteet 27.8.) Suomessa kokemastaan venäläisten vihaamisesta.

Pari tarkennusta asioiden taustasta. Suomi on valinnut puolensa Venäjän laittomassa hyökkäyssodassa Ukrainaa kohtaan. Tämä päätös kulkee läpi kansainvälisten suhteiden.

Viisumiasiassa kirjoittajan olisi syytä pohtia, miksi venäläisillä pitäisi olla kaiken kattava oikeus kulkea Suomeen silloin, kun haluaa. Suomi vastaa omista rajoistaan ja viisumeistaan. Millään EU:n ulkopuolisella kansallisuudella ei ole pysyvää oikeutta tulla ja mennä, kuten haluavat.

Miksi venäläiset haluavat pois omasta maastaan? Koronan aikaan suomalaiset olivat pari vuotta aivan tyytyväisiä oman maan mahdollisuuksiin.

Putin aloitti barbaarisen tuhoamissotansa luottaen kansan tukeen. Tässä hän ei ole vieläkään pettynyt.

Putin on oman ilmoituksensa mukaan valittu demokraattisesti tehtäväänsä. Jos Venäjän kansa ei ole tähän tyytyväinen, niin aina voi vaihtaa. Näin on tapahtunut muun muassa DDR:n, Romanian ja Puolan kommunistihallintojen kaatuessa. Näin tapahtui myös Neuvostoliiton hajotessa. Näiden maiden autoritaariset hallinnot olivat hyvin väkivaltaisia. Valta on aina viime kädessä kansan omissa käsissä.

Suomalaisten tunteita sodan aloittaneen Venäjän kansalaisten kulkuoikeutta kohtaan voisi luonnehtia hämmästyneeksi ja järkyttyneeksi, kun Venäjä tappaa, raiskaa, tuhoaa, murhaa syytöntä Ukrainaa. Venäläisten eliitti kuitenkin kulkee shoppailemassa ja bilettämässä Suomessa tai lomailemassa Italian tai Espanjan loistohotelleissa. Aivan kuin sota ei heitä koskisikaan.

PS. Seutulan lentokentällä on parkissa satoja venäläisiä loistoautoja.

Veli-Pekka Moisalo