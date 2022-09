Turun Sanomien uutinen "Energiakriisi on jo täällä, kohta tulee mineraalipula" (14.8.) oli pelottavaa luettavaa. Miten on mahdollista, että tilanteessa, jossa puhtaan makean veden loppuminen myös Euroopassa on realisoitumassa, ratkaisuehdotukseksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ehdotetaan mineraalien louhinnan lisäämistä esimerkiksi sähköautojen akkujen valmistamisen ja tuuli- ja aurinkoenergian rakentamisen tarpeisiin!

Suomi on Euroopan ainoita valtioita, joilla on järviä ja jokia, joiden vesi on kirkasta ja juomakelpoista ja kuitenkin vesiomaisuutemme arvoa vaikuttaa olevan ilmeisen vaikeata ymmärtää. Puhdas makea vesi on kaiken elämän edellytys.

Itse asiassa on melko vähän asioita, jotka ovat välttämättömiä ja joita ilman emme pysy elossa. Tärkein näistä on juuri puhdas makea vesi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Olemme hyvin lähellä rajaa, jonka ylitettyämme ilmastonmuutos ei ole enää millään tavoin hallittavissa eikä hillittävissä. Silti päättäjien kaikkein tärkein tavoite vaikuttaa olevan tehdä mahdolliseksi nykyisen elämäntavan ylläpitäminen.

Fossiilisista polttoaineista eroon pääseminen ei ole ainoa ongelmamme. Monimuotoisuuden kiihtyvää köyhtymistä ja puhtaan makean veden loppumista ei ratkaista uusilla kaivoksilla; päinvastoin. Suomessa kaivostoiminta tuhoaa ainutlaatuista luontoa ja pohjavesiä ja kaivosten jätevedet järviä, jokia ja mertamme.

Tarvittavat toimenpiteet ovat selkeät. Yksityisautoilua on rajoitettava voimakkaasti. Paljon sähköä kuluttavaa teollisuutta on ryhdyttävä ajamaan alas. Metsähakkuut on rajoitettava vain välttämättömään minimiin. Elintasoa on laskettava merkittävästi.

Monessa asiassa on palattava vanhoihin, vähemmän kuluttaviin toimintatapoihin. Minkäänlaista muuta vaihtoehtoa ei ole oikeasti olemassa.

Liisa Näntö