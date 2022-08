Huomasin jälkikäteen (28.8.) Turun Sanomien uutisoinnin ja artikkelin 24.8. lääkekehityskeskuksesta. Tässä vielä kerran kommenttini asiasta.

Vuonna 2018 varattiin vuoden 2019 valtion budjettiin 11 miljoonaa euroa omalle momentille 33.03.25. Kyseessä on kolmen vuoden siirtomääräraha. Momentin nimike on kansallinen genomikeskus, kansallinen syöpäkeskus ja lääkekehityskeskus. Genomikeskuksesta ei ole vielä edes säädetty. Hallituksen esitys on juuri annettu eduskunnalle. Syöpäkeskus on 12 vuoden (!) valmistelun jälkeen aloittanut ja lääkekehityskeskus on osakeyhtiönä perustettu.

Muita vastaavia keskuksia ovat neurokeskus (Kuopio), biopankkien osuuskuntien keskus (Turku) ja rokotetutkimuskeskus (Tampere). Keskuksia on haluttu perustaa eri puolille Suomea yliopistollisten sairaaloiden paikkakunnille.

Vuonna 2020 osana hoitajamitoitusta hallitus sopi, että edellä mainitusta 11 miljoonasta "varataan" viisi miljoonaa hoitajamitoitukseen. "Jäljellä" tuosta 11 miljoonasta eurosta on noin neljä miljoonaa, koska osa rahoituksesta on käytetty edellä mainittujen keskusten valmisteluun.

Tämän neljä miljoonaa euroa – tai mieluummin koko 11 miljonaa euroa – olisin mielelläni kohdentanut heti lääkekehityskeskukselle. Tuo momentti ei sellaisenaan tätä kuitenkaan mahdollista. Kyseessä ei ole "hankkeen" rahoitus tai julkisyhteisön tukeminen. Keskus on nyt osakeyhtiö ja sitä tulee rahoittaa pääomittamalla.

Siksi sosiaali- ja terveysministeriö esitti budjettiriihtä edeltävissä neuvotteluissa valtiovarainministeriölle, että vuodelle 2023 varataan kokonaan uusi 18–23 miljoonan euron rahoitus pääomasijoitusta varten. Luontevampi pääluokka sille valtion budjetissa on työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) kuin terveys- ja sosiaalipalveluista ja sosiaaliturvasta vastaava STM. Tärkeintä on, että osakeyhtiön toiminta saadaan käyntiin.

Aki Lindén

perhe- ja peruspalveluministeri (sd)