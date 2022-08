Turun Sanomat uutisoi Kupittaan siirtolapuutarhasta 24.8. lehdessään.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmällä on selkeä kanta. Olemme Kupittaan siirtolapuutarhan säilyttämisen puolella.

Virkamiestyönä esitetyt vaihtoehdot eivät tuo mitään niin merkittävää positiivista kaupunkikehitystä esille, että niitä pitäisi lähteä toteuttamaan. Valtuustoryhmämme katsoo, että kokonaisuus on arvokas ja sitä tulee vaalia.

Valtuustoryhmämme on valmis samaan kaavamerkintään kuin olimme joulukuussa 2021, kun yleiskaavasta äänestettiin kaupunginhallituksessa. Kantamme oli, että C-merkintä poistetaan Kupittaan siirtolapuutarha-alueelta ja korvataan RP/V -merkinnällä. C-merkintä mahdollistaa jopa kerrostalojen rakentamisen, kun taas RP/V tarkoittaa Siirtolapuutarha-alue/ virkistysalue.

Onnistuessaan pystyisimme tekemään Kupittaan siirtolapuutarhasta Turun vetonaulan ja laajalti tunnetun nähtävyyden.

Alue vaatii toki kehittämistä, mutta se on tehtävä siirtolapuutarhalähtöisesti. Vuokrasopimuksia ja niihin liittyviä käytäntöjä on uudistettava. Alue on jo nykyisin paljon avoimempi kaikille kuntalaisille kuin moni muu siirtolapuutarha.

Alueella käy jo koululaisryhmiä opiskelemassa luonnon monimuotoisuudesta ja puutarhanhoidosta, sekä ikäihmisiä ulkoilemassa. Tätä mahdollisuutta voisi edelleen kehittää.

Uudistettu yhteisötila, joka mahdollistaisi ympärivuotisen kahvilatoiminnan, sisältäisi auditorion ja kunnolliset käymälätilat myös vierailijoille, olisi alueen suotuisaa kehittämistä.

Siirtolapuutarha voisi tiivistää edelleen yhteistyötä yliopiston ja korkeakoulun kanssa. Turun vanhimman siirtolapuutarhan historia, sen sisältämä monipuolinen kasvikanta perinneperennoineen, sisältää valtakunnallisesti arvokasta tietoa tulevaisuudessakin jaettavaksi ja tutkittavaksi.

Olemme koko valtuustokauden hakeneet yhteistyötä yli puoluerajojen samanhenkisten valtuutettujen kanssa. Toivomme, että Turku osoittaa vihdoin olevansa edistyksellinen kaupunki ja osoittaa myös käytännön päätöksenteossa olevansa luonnon monimuotoisuutta kunnioittava.

Mirka Muukkonen

Puheenjohtaja

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä