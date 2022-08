Monet venäläiset aidosti uskovat, että Venäjän armeija vapauttaa Ukrainassa sorrettuja venäjänkielisiä eikä tapa siviilejä. Yhtä lailla monet suomalaiset aidosti uskovat, että konfliktin kannalta on hyödyllistä eristää kaikki venäläiset Venäjälle, Trumpin tukijat uskovat, että Meksikon rajalle on rakennettava seinä, ja britit uskovat, että heidän on parempi olla itsekseen.

Venäläisten turistiviisumeita koskeva keskustelu on ollut täynnä vihaa. Ihmiset vaativat rajojen sulkemista ja venäläisten karkottamista. Heillä ei ole mitään käsitystä siitä, mitä tarkoittaa autoritäärinen poliittinen järjestelmä, jossa ei ole aitoja demokraattisia instituutteja ja pelkästään sodanvastaisen mielipiteen ilmaisemisesta saa monta vuotta ehdotonta vankilaa.

Oma pääministerimme, joka on vakuuttanut sodan alussa, että Suomessa ei ole tilaa vihalle tai vähemmistöjen syrjinnälle ja että venäjänkieliseen vähemmistöön ei saisi kohdistua minkäänlaista ilkivaltaa ja vihaa, nyt leimaa kaikki venäläiset sodan tukijoiksi (Iltalehti 15.8.).

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Viron pääministeri on sitä mieltä, että Eurooppaan matkustaminen on etuoikeus, joka ei kuulu venäläisille. Latvian hallitus on päättänyt, että Venäjän kansalaisten tilapäisiä oleskelulupia ei jatketa. ”Ryssä” trendaa twitterissä jatkuvasti ja ilkivaltaa/väkivaltaa on varmasti tulossa perässä.

Viisumien rajoittamista vastaan olevat julkiset kannanotot voi laskea yhden käden sormin. Ihmiset haluavat olla ”hyviä”, noudattaa sääntöjä, mukautua yhteiskunnan käsitykseen hyväksyttävästä, kelvollisesta, soveliaasta. Kun meille kerrotaan valmiiksi, että ”enemmistö on sitä mieltä, että”, on normaaliolosuhteissakin hyvin helppoa yhtyä enemmistön mielipiteeseen.

Viisumien rajoittaminen on haitallista Ukrainan tilanteen kannalta, koska se eristää vielä enemmän venäläisiä propagandakuplaan, estää toisinajattelijoiden ulospääsyn ja vahvistaa Putinin asemaa.

Jos kerran kaikki haluavat viisumien rajoittamisen, niin kai minäkin olen samaa mieltä tai olen vähintäänkin hiljaa. Ajatella kriittisesti, etsiä alkuperäisiä lähteitä, analysoida ja sitten sanoa ”ei, minä olen eri mieltä” – se vaatii paljon resursseja, joita ei kaikilla ole.

Kun tietty narratiivi on julistettu absoluuttiseksi totuudeksi, konstruktiivinen kritiikki ei kuulu enää keskusteluun. Amnesty International on julkaissut elokuun alussa raportin, jonka mukaan Ukrainan armeija vaarantaa siviiliväestön sijoittaessaan joukkoja siviilien keskelle.

Vaikka kuinka Amnesty kirjoittaisi raporttiinsa, että sen johtopäätökset eivät oikeuta Venäjän toimia, järjestö on saanut raivoa vastaan. Eihän Ukrainan armeijaa saa kritisoida.

Kenen puolella, Amnesty, oikein olette? Kun pienikin poikkeus puoluelinjasta tulkitaan sodan myönteiseksi asenteeksi ja putinismiksi, kohta kukaan ei enää uskalla sanoa yhtään mitään.

Viisumien rajoittamisessa haiskahtaa se, että venäläisten syrjintä on nyt yhteiskunnallisesti hyväksyttävää tai jopa suotavaa. Viisumien rajoittaminen on haitallista Ukrainan tilanteen kannalta, koska se eristää vielä enemmän venäläisiä propagandakuplaan, estää toisinajattelijoiden ulospääsyn ja vahvistaa Putinin asemaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Neuvostoliitossa nähtiin paljon vaivaa sen eteen, et­teivät kansalaiset päässeet ulkomaille näkemään, mitä maailmassa oikeasti tapahtuu.

Venäjä ei häviä Suomen naapurista, vaikka kuinka toivoisi. Loppua tälle Venäjän-Ukrainan konfliktille ei ehkä tule minun elämäni aikana. Arabien-Israelin konfliktin loppua odotetaan vielä. Tänään tehtyjen päätösten kanssa pitää pystyä elämään seuraavat 5, 10 tai 30 vuotta.

Valentina Schnider