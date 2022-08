Arvon teatterin johto ja henkilökunta, Turun seudun teatterikentän suurimmat vaikuttajat.

Turun kaupunginteatteri julistaa erilaisin sanoin olevansa turvallinen tila. Teatteri on tehnyt hyviä tekoja yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, inklusiivisuuden ja saavutettavuuden nimissä. Arvostettavaa, teatteri kun työllistää vakituisesti ja osa-aikaisesti useita vähemmistöjen edustajia vuodessa.

Minulle rakas teatteri, entinen työpaikkani vuosien ajalta, yhteisö täynnä rakkaita ihmisiä, haluaa parantaa syrjittyjen yhteiskunnallista asemaa. Vai onko se sittenkin pinkkipesua?

Teatteri uutisoi Turun kaupungin sivuilla kesällä 2021: Turun Kaupunginteatteri kunnioittaa ja arvostaa ihmisyyttä sen kaikessa moninaisuudessa. Kaikenlainen keskenään erilainen ihmisyys on upea ja juhlistamisen arvoinen asia, ja sen kauniina symbolina sateenkaarisuojatie toimii.

Sateenkaarisuojatie teatterin edessä viestii siitä, että kaupunginteatterin katsomoon ovat kaikki tervetulleita juuri sellaisena kuin ovat.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Johdonmukaisuutenne ontuu.

Kävimme ystäväporukalla katsomassa Turun kaupunginteatterin kesäkomedian, Miestä näkyvissä. Esityksessä söitte sananne. Näyttämölle astelee hahmo, joka on tarkoituksella tehty naurattamaan. Negatiivisia asenteita ylläpitävä stereotyyppi kirjan homokampaajahahmosta; ulkoinen olemus, maneerit, puhetapa ynnä muut olivat kuvastoa, jota mediassa näemme homokarikatyyreissä, selvä lukuohje katsojalle. Satapäinen katsomollinen nauraa.

Homomiehenä halusin vajota maan alle. Seksuaalisesta suuntautumisestani oli tehty satapäisen yleisön edessä naurettava. Kun he nauroivat hahmolle, he nauroivat minulle.

Puhutaan jopa kymmenistä tuhansista ihmisistä kesässä, joille on annettu lupa nauraa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille, lupa ylläpitää vahingollisia ja vaarallisia rakenteita polarisoituneessa yhteiskunnassamme, jossa vähemmistöt kokevat syrjintää, fyysistä ja henkistä uhkaa, väkivaltaa, nöyryytystä, vihapuhetta, somelynkkaamista, viharikoksia.

On aika kuunnella sydämellä heitä, joita asia koskee, ottaa palautteesta oppia, kantaa vastuu suoraselkäisesti. Sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen ja muu vähemmistöön kuuluminen ei ole vitsin aihe.

Oikeusministeriön julkaiseman EU:n perusoikeusviraston tutkimuksen (Policy brief, Syrjintä Suomessa 2021) mukaan 39 prosenttia samaa sukupuolta olevista pariskunnista ei uskalla kulkea käsi kädessä kadulla Suomessa, koska se on vaarallista. Viraston johtaja Michael O’Flaherty sanoo: Liian moni HLBTI-henkilö piilottelee edelleen peläten joutuvansa naurunalaiseksi, syrjityksi tai jopa pahoinpidellyksi.

Hahmo aiheutti yhteisen reaktion, epäuskon. Turun kaupunginteatteri pilkkaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä vuonna 2022. Työryhmän vähemmistöjen edustajat joutuvat kokemaan tuon vahingollisen naurunremakan läpi kesän, toistuvasti, useita kertoja viikossa.

Turun Pride-viikko on käynnissä, sateenkaarilogo teatterin someissa ja puhutaan yhdenvertaisuuden puolesta. Tänä vuonna teillä ei ole aihetta tähän, jos linjanne on esityksenlainen ja vähemmistöjen tuominen halventaen naurunalaiseksi on teatterin johdolle ok.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Olette kertoneet julkisesti kuulevanne kokemusasiantuntijoita, aihetta tulisi käydä läpi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmässänne, jotta vastaavaa voidaan välttää tulevissa produktioissanne.

On aika kuunnella sydämellä heitä, joita asia koskee, ottaa palautteesta oppia, kantaa vastuu suoraselkäisesti. Sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen ja muu vähemmistöön kuuluminen ei ole vitsin aihe.

Taiteella voi vaikuttaa yhteiskunnalliseen asenneilmapiiriin. Komediaa ei pidä tehdä alaspäin lyöden, sillä ylläpidetään jopa hengenvaarallisia rakenteita. Uskon, että pystytte parempaan, jos tahtotilaa löytyy.

Aihe on yksittäistä hahmoa suurempi, petrattavaa on useilla teattereilla ja medialla. Aikooko Turun kaupunginteatteri toimia muutoksen edistäjänä ja noudattaa yhdenvertaisuutta jatkossa?

Eetu Mendolin

Sydämeltään Turun kaupunginteatterilainen