Liikenneturvallisuuteen osallistuvat tahot tuntuvat vastustavan kiivaasti tulevaa 17-vuotiaiden ajokorttiuudistusta. Mielestäni koko ikäluokkaa ei pidä rangaista muutamien kaaharien takia.

Nuorten tekemissä liikennerikkomuksissa kannattaisi kokeilla kovempia rangaistuksia eli kortti pois pidemmäksi aikaa ja sitten autokouluun uudestaan.

Taannoin keskustelussa ihmeteltiin, miksi nuorten liikenteen asennekasvatus tuntuu polkevan paikallaan Suomessa. Tähän vastasi poliisi, että tilanne on haasteellinen, kun viikonloppuna ajavat suomalaiset rallitähdet ja seuraavana viikonloppuna on formulakuski radalla. Asennekasvatus on tässä tilanteessa vaikeaa.

Muitakin liikenneturvallisuuden keskusteluaiheita olisi käsiteltävä. Lääkärin päätöksellä ikääntyneen ajokortti mitätöidään. Uusia liikennevälineitä on tullut useita, joihin ei tarvita ajokorttia. Näin kortiton voi jatkaa sujuvasti liikkumista liikennevirrassa, josta hänet juuri poistettiin.

Onko ikärajan poissaolo kohdallaan, kun lapsi voi saapua huoltajansa kanssa päivähoitoon vaikka omalla sähköpotkulaudalla? Vuokrattavissa laudoissa on 18 vuoden ikäraja.

Sähköpotkulauta on tämän vuosituhannen erinomaisia keksintöjä. Se on nopea, tehokas ja edullinen liikkumisväline. Se antaa myös lapsille ja nuorille mahdollisuuden helppoon liikkumiseen.

Vuokrasähköpotkulautoja on kaupungeissa kohta jo niin paljon, että niiden määrää joudutaan rajoittamaan. Tuntuu, että tähän turvallisuuskeskusteluun osallistuvat vain lääkärit, kun viikonlopun jälkeen ilmoitetaan loukkaantuneiden määrä.

Aikaisin aamulla rollaattorilla liikkeelle lähtevä tarvitsee ystävän mukaan siirtämään väsähtäneitä sähköpotkulautoja sivuun, jotta liikkuminen onnistuu.

Jalankulkijat ovat ahdingossa muuallakin kuin suojatiellä, kun uudet liikkumisvälineet ovat lisääntyneet kovaa vauhtia. Yhdistetyillä pyörätie- ja jalkakäytävillä on käyttäjiä entistä enemmän ja jalkakäytävillä on muitakin liikkujia kuin jalankulkijat.

Sovun löytyminen eri kulkuvälineillä liikkuvien ihmisten välillä on tärkeintä ja tietenkin toisten kulkijoiden huomioon ottaminen.

Mika Munkki

Vehmaa