Suomen kansainvälinen asema muuttui toukokuussa, kun Suomi ilmoitti haluavansa liittyä Naton jäseneksi. EU-jäsenyys vuoden 1995 alusta lähtien vahvisti talouspoliittista asemaamme. Tuleva Nato-jäsenyys on ulko- ja turvallisuuspoliittinen valinta, johon loppui YYA-aika.

Vaikka olemme mukana näissä organisaatioissa, on koko ajan itse pidettävä huolta maamme kilpailukyvystä ja puolustusvoimista. Julkisen talouden tasapainoon olisi vähitellen päästävä.

Jäsenyydet ovat laaja-alaisia. Sen voi huomata vaikka tämän vuoden Eurooppa-foorumin ohjelmasta. EU on täynnä erilaisia detaljeja, joihin tarvitaan kyseisen alan asiantuntemusta, sitä tarvitaan sekä Helsingissä että Brysselissä. Tämä sama pätee myös Nato-jäsenyyteen. Siellä tarvitaan upseereita, joten siihenkin on valmistauduttava.

Koska komissiolla on aloiteoikeus, on komission seuranta olennaisen tärkeä osa EU-politiikkaa. Esille tulevat teemat on ennakoitava ja niihin on valmistauduttava. Emme kaipaa yllätyksiä, joista saamme tietää mediasta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Detaljeista ei synny kokonaisuus, vaan EU-politiikassa on hahmotettava selkeät linjat.

Jälleen on ainakin vähän torkahdettu Brysselin suuntaan, kun kuultiin komission ehdotus muuttaa Suomen rautateiden raideleveyttä. Paljon puhuttua pelisilmää ei näytä tällä kertaa olevan komissiossa.

Tosin teemasta annettiin erilaista informaatiota, eikä kansalainen aina tiedä, mitä todella tarkoitetaan. Tämänkaltainen toiminta vie komission ja koko EU:n uskottavuutta kansalaisten silmissä.

Detaljeista ei synny kokonaisuus, vaan EU-politiikassa on hahmotettava selkeät linjat. Jos koko ajan vastustamme kaikkea, jää meille huonot kortit käteen.

Millaista Eurooppaa Suomi haluaa? Ensi kevään eduskuntavaalit ratkaisevat myös maamme EU-politiikan suunnan. Puolueiden on syytä kertoa, mitä ne haluavat. Pelkillä vitseillä ja väitteellä, että piuhat irti Brysselistä, ei enää selviydytä.

Olisi hyvä, jos puolueet löytäisivät toisensa EU-politiikassa. Suomella ei ole varaa olla kovin riiteleväinen suhteessa Brysseliin.

Vaikka Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ei Venäjä mihinkään häviä. Jatkossa voisi olla järkevää järjestää Eurooppa-foorumin yhteydessä laaja-alainen ja poikkitieteellinen seminaari käsittelemään itäistä naapuriamme.

Sampsa Saralehto

Dosentti