Turun Sanomat uutisoi 19.8., että Turun kaupungin neuvoloihin tullaan palkkaamaan syksyllä lisää henkilöstöä. Tämä onkin erittäin tarpeellista. Henkilöstöresurssien vajauksen vuoksi leikki-ikäisten määrään suhteutettuna yli 40 prosenttia määräaikaisista terveystarkastuksista on tekemättä.

Valtioneuvoston asetuksen (338/2011) mukaan yli 1-vuotiaille lapsille tulee järjestää vähintään kuusi terveystarkastusta. Nämä tarkastukset ajoittuvat 18 kuukauden ikäisen lapsen terveystarkastusta lukuun ottamatta syntymäpäivän lähelle aina siihen asti, kunnes lapsi on oppivelvollinen.

Leikki-ikäisten terveystarkastuksissa seurataan muun muassa lapsen fyysistä kasvua ja psykososiaalista kehitystä. Terveystarkastuksista 18 kuukauden ikäisten ja 4-vuotiaiden tarkastukset ovat laajoja koko perheen terveystarkastuksia.

Niissä keskustellaan vanhempien kanssa perheen yksilöllisten tarpeiden pohjalta muun muassa vanhempien jaksamisesta ja elintavoista.

Terveystarkastuksiin tulee myös varata riittävästi aikaa, jotta keskustelu ja tarvittavan tuen räätälöinti ovat mahdollisia.

Syystä tai toisesta siirretty terveystarkastus – tai kokonaan tekemättä jätetty tarkastus – tarkoittaa vähäisempää mahdollisuutta tuen tarpeiden tunnistamiseen ja avun saantiin. Esimerkiksi lapsen neurologisen kehityksen häiriö saattaa jäädä kokonaan tunnistamatta. Vanhemmat jäävät myös vaille tietoa siitä, miten he olisivat voineet tukea lastaan.

Ravitsemusneuvonnan osalta toteutumaton neuvonta saattaa johtaa koko perheen huonoihin ruokailutottumuksiin. Lasten kansallinen rokotusohjelma ei myöskään toteudu tarkoitetulla tavalla, jos terveystarkastuksia järjestetään liian vähän.

Säädöksen mukaiset terveystarkastukset sekä niihin sisältyvä terveysneuvonta muodostavat 100-vuotiaan suomalaisen neuvolatoiminnan kivijalan. Kaikilla perheillä on tiedon ja tuen tarvetta riippumatta perheen sosioekonomisesta asemasta.

Yhdenvertaiset palvelut eivät tarkoita rutiininomaisia terveystarkastuksia, vaan tarkastusten sisällöt ja keskusteluaiheet muotoutuvat lapsen ja perheen yksilöllisten tuen tarpeiden perusteella.

Laadukkaassa palvelussa toiminta perustuu parhaaseen ajantasaiseen tietoon ja toimintaympäristö on turvallinen. Perheellä on mahdollisuuksien mukaan myös oma terveydenhoitaja, jolloin lapsen tai perheen tarinaa ei tarvitse joka kerta uudelleen toistaa. Tutun työntekijän tapaaminen synnyttää luottamusta, jolloin arkaluonteisistakin asioista keskustelu on helpompaa.

Aito kohtaaminen ja ajan antaminen vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen.

Henkilöstöresurssien kuntoon saaminen on edellytys laadukkaisiin neuvolapalveluihin. Sillä on merkitystä rekrytoinneissa alan veto- ja pitovoimaan niin tänä syksynä Turun kaupungissa kuin tulevalla Varsinais-Suomen hyvinvointialueella 2023.

Tuovi Hakulinen

dosentti, TtT, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)