Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenenä olen seurannut kirkkoherra Jouni Lehikoisen toimintaa ja sen taustalla olevaa toimintamallia. Psykologinkoulutukseni pohjalta arvioin pelkistetysti, että kirkkoherrallamme on laaja-alainen ymmärrys ihmisten erilaisuudesta ja kyky ymmärtää kaikenlaisten ihmisten tarpeita. Jokaisen ihmisen vakaumusta kunnioitetaan.

Turun Sanomat 18.8. kirjoitti seurakuntamme yhteistyöstä SLEY:n kanssa. Oma käsitykseni on, että Mikaelinseurakunnassa ei arvostella ihmisten uskoa eikä myöskään SLEY:n tulkintaa naispappeuskysymyksestä. Seurakuntamme on aidosti kaikkia varten.

Arvostan seurakuntamme monipuolisuutta. Tästä esimerkkeinä ”papit baanalla”, jokirantatapaamiset motoristien kanssa, maahanmuuttajatoiminta, nuorten perheiden juhlat kirkonmäellä kotieläinten siunaamisineen. Paloautoonkin on tutustuttu kirkonmäellä. Musiikkitarjonta on avannut taidenautintoja moneen makuun, myös metallimusiikin ystäville. Toimintatavoista riippumatta ydinsanoma on pysyvä.

Ailo Uhinki