Suomella on historiansa tiukimmissa paikoissa usein ollut hämmästyttävän hyvä herraonni, kuten nytkin. Presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Sanna Marinin työn arvostus on suurta paitsi Suomessa, myös kansainvälisesti. Kuulemme maailmalta vitsailua siitä, että kun tuo johtaja vapautuu Suomesta, me varaamme hänet seuraavaksi.

Kansainvälisestä näkökulmastakin poikkeukselliseen onnistumiseen äärimmäisen vaikeassa työssä yhdistyy sekä pääministerillä että presidentillä pienen lapsen vanhemmuus. Yleisen elämänkokemuksen perusteella siis tiedämme, että molemmat ovat väistämättä joutuneet näinä poikkeusaikoina tekemään kovia henkilökohtaisia uhrauksia Suomen eteen.

Toinen vaihtoehto tiukimmilla hetkillä olisi ollut tehtävästä eroaminen, minkä mahdollisia vaikutuksia jokainen voi arvioida.

Äärimmäisen kuormittavaa työtä voi jaksaa vain, jos fyysinen ja henkinen palautuminen onnistuvat. Kansalaisena toivon, että viikonloput, lomat, ystävät ja perhe siihen myös valtion johdolle mahdollisuuksia tarjoavat.

Julkisuuteen vuodettu pääministeri Marinin vapaa-ajanvietto ei mielestäni kyseenalaista hänen kykyään hoitaa erinomaisesti pääministerin tehtäviä, vaan paljastaa poikkeuksellisen menestyksen salaisuuden.

Pääministerimme ei ole työroolinsa vanki, vaan kykenee myös irrottelemaan ja jopa niin sanotusti nollaamaan. Kansainvälisestikin ihaillun viranhoidon perusteella toteaisin, että luojan kiitos. Kokonaisuutta katsoen tämä on minusta hyvä uutinen, ei huono.

Yksityisen ja luottamuksellisen materiaalin julkaisu on arveluttavaa, mutta median on silti toteutettava perustehtäväänsä. Keltainen lehdistö toimii omalla logiikallaan, jonka tavoite on kohun maksimointi. Laatumedioissa sen sijaan tapahtumien kontekstin pitäisi mielestäni pysyä aina keskiössä, klikkimääristä piittaamatta, koska juuri se tekee mediasta laatumedian.

Kokonaisuutena aiheen uutisointitapa on mielestäni aiheuttanut Suomelle enemmän vahinkoa kuin pääministerin juhliminen tai sen julkisuuteen vuotaminen. Pahat mielessä tilannetta tarkkailevana vieraan vallan edustajana vetäisin mediakentän viime päivien uutisointityylistä johtopäätöksen, että tässäpä yllättävänkin tehokas ase iskeä Suomen valtion johtoa vyön alle juuri halutulla hetkellä.

Timo Metsola

yrittäjä

Helsinki