Leo Lindstedt: Lasikattoja ja tabuja rikkomassa

LUKIJAN KOLUMNI

Viisas työtoverini opetti minulle noin neljännesvuosisata sitten, että hyvin kirjoitettu fiktiivinen romaani voi valaista tosiasioita elämästä ja yhteiskunnasta paremmin kuin moni tilastollinen tutkimus.

Ja taas minä valaistuin. Kerrosta ylempänä samassa portaassa asuvalta naiselta, proosa-kurssiystävältäni sain hänen kirjoittamansa romaanin. Pitkin matkaa, varsinkin alussa, ärsyynnyin, kun tuntui, että päähenkilöllä, naisella, kaikki tuntui onnistuvan, ja vieläpä hänen omasta ansiostaan. Toki hän on saanut tukea kotonaan ja kohdannut ymmärtäviä opettajia alalla, jonka lasikattoa nainen ei ollut vielä Suomessa pystynyt rikkomaan. Olkoon hänen nimensä Olivia, joksi isä ja äiti häntä aluksi kutsuivat.

Osin ärsyyntyminen liittyy siihen, että olen tottunut katsomaan elämää aina vähempiosaisten kannalta, vaikka itse en heihin kuulukaan. Ja tuntui, ettei heitä kirjan tapahtumamiljöössä oikein elänytkään.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Olivian lapsuuden ensimmäisen vuosiluvun voi lukea näin: 1879. Olisihan minun pitänyt hoksata aikakonteksti, kun tämä nainen kolmisenkymmentä vuotta myöhemmin alkoi voittaa tunnettujakin alansa miehiä alan suunnittelukilpailuissa.

Ei rakkaus voi olla koskaan väärin, kirjoittaa yläkerran sydämensivistynyt nainen.

Moinen luonnollisesti viehätti minua. Sen verran monta kertaa olen kuullut itseäni haukuttavan feministiksi – varsinkin niin sanottujen alan miesten kapakoissa. Aloin myös ymmärtää, miten paljon tiukkoja ja jäykkiä eri alojen sukupuolirajat olivat silloin yli sata vuotta sitten.

Vuonna 1911 kirjamme nainen muuttaa Jyväskylään, kaupunkiin, missä opiskelin suojelu- ja parantamiskasvatusoppia ja missä köyhän opiskelijatytön kanssa luimme alivuokralaisasunnossa toisillemme rakkausrunoja ja kävimme öisin Tuomiojärvessä alastomina uimassa.

Oliviakin tapaa naisen, Hannan, josta tulee ensin hänen ystävänsä ja sitten elämänkumppaninsa. Jos Olivia on ihmissuhteissa arka ja pidättyväinen, niin Hanna on ulospäin suuntautunut, voimakastahtoinen ja räiskyvä.

Arvaan kun tulemme vuoteen 1918, että Hanna jopa tukee valkoisia. Heillä on aatteen paloa ja taistelutahtoa. Hannahan on tehtaan omistajan tytär ja myöhemmin hän rikkoo lasikaton saamalla ensimmäisenä naisena talousneuvoksen arvonimen. Puolen valinta sisällissodassa on ymmärrettävä, eikä se kaipaa minun hyväksymistäni.

Olivia toteuttaa Hannan ideoita, he matkustavat ympäri Eurooppaa, Pariisi on heidän suosikkinsa. Mutta talouden suhdanteet ovat oikullisia.

Hanna joutuu vähitellen luopumaan omaisuudesta pala palalta. Olivia ymmärtää, että ikä rajoittaa työntekoa. Hän osaa luopua vähitellen. Hanna sen sijaan ”joutuu” luopumaan urastaan, vaan ei rakkaastaan.

Ei rakkaus voi olla koskaan väärin, kirjoittaa yläkerran sydämensivistynyt nainen teoksessaanValosta rakentuvat huoneet.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kirjoittaja miettii sopivaa tabua rikottavaksi.