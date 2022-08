Parin vuoden ajan on skuuttiongelman kanssa kärvistelty Turussa. Hämmennys on suuri ja pelisääntöjä tuntuu puuttuvan yhdessä jos toisessakin asiassa. Seuraavassa yritän ottaa palloa haltuun useastakin näkökulmasta.

Ajoneuvot on rekisteröitävä. Skuutti on syytä rinnastaa tässä suhteessa ensisijaisesti mopediin. Poliisin on kyettävä seuraamaan skuuttien liikkumista liikenteessä ja osana tätä tarvetta jokainen skuutti on kyettävä rekisterinumerolla tunnistamaan.

Kuljettajan on suoritettava ajokortti: jälleen rinnastus mopediin on sattuva. Skuutin kuljettajien keskuudessa on runsaasti ajajia, joilta puuttuu perustiedot liikennesäännöistä, mikä ilmenee rikkomusten isona määränä. Valistuksesta huolimatta on vielä nykyäänkin skuuttikuljettajia, jotka ovat ottaneet kyytiin yhden tai jopa kaksi ”matkustajaa”.

Skuutin ajaminen päihtyneenä tulee kategorisesti kieltää. Promilleraja voitaisiin määrätä samaksi kaikille tieliikenteeseen osallistuville: autot, mopedit, skuutit ja polkupyörät. Poliisin tulee tämän noudattamista asianmukaisesti valvoa. Rekisterinumero auttaa tässä valvonnassa.

Nykyisin skuuttien ajo-oikeudet on rinnastettu polkupyöriin. Siten esimerkiksi ajaminen jalkakäytävällä on pääsääntöisesti kokonaan kielletty.

Tämä tukee kansalaisen yhtä tärkeää perusoikeutta: Jalankulkijan on voitava liikkua jalkakäytävällä turvallisesti luottaen siihen, että jalkakäytävällä ei ajeta polkupyörällä, skuutilla, mopedilla, mopoautolla, mönkijällä eikä millään muullakaan ajoneuvolla. Tätä luottamusta tarvitsevat muiden muassa lastenvaunun työntäjät, rollaattorin, pyörätuolin tai muun apuvälineen käyttäjät, näkövammaiset sekä tasapainohäiriöistä kärsivät.

Voitaisiin myös harkita skuutin ajamisen rajoittamista puistoalueilla, ovathan puistotiet usein päällystämättömiä ja jo sen vuoksi huonommin skuuteille sopivia.

Skuuttien parkkeerauksessa voitaisiin ottaa esimerkkiä Turun kaupungin fölläreistä (kaupunkipyöristä). Föllärit kun ovat ymmärtäneet yhdistää pyörien parkkeerauksen ja varastoinnin vuokrausta varten. Parkkeeraus on sallittu vain näillä alueilla, sitä voidaan tukea pienellä bonuksella tai torjua pysäköintivirhemaksulla. Toimiakseen verkoston on oltava riittävän tiheä.

Parkkeerauksen valvonta voitaisiin ulkoistaa. Kun kattava parkkeerauspaikasto on luotu, voisi joku yritteliäs kuljetusliike kerätä pois kaikki skuutit, jotka on väärin parkkeerattu. Vaivan palkaksi he voisivat saada sovitun osuuden virheparkkeraukseen syyllistyneen skuuttikuskin maksamasta pysäköintivirhemaksusta. Näin monipuolistuisivat skuuttien synnyttämät liiketoimintamahdollisuudet.

Skuutin parkkeeraaminen jalkakäytävälle loukkaa jalankulkijan oikeuksia samassa mielessä, kuin selvitettiin edellä ajoväyläkeskustelussa.

Skuutin käytössä tehdyistä rikkomuksista ja rangaistuksista pitäisi säätää ottaen erikseen huomioon skuuttitoiminnan luonne. Asteikko voisi olla kolmiportainen: sakko, määräaikainen vuokrauskielto ja ajokortin määräaikainen peruuttaminen.

Skuutit ovat osoittautuneet liikenteessä vahingoille alttiiksi. Vahingoista voidaan tunnistaa ainakin kaksi muista poikkeavaa tekijää: 1) ajaja on ollut onnettomuustilanteessa päihtynyt, joskus voimakkaastikin, 2) henkilövahingot ovat kohdistuneet pään alueelle, minkä takia ne ovat olleet vakavia ja niiden hoito on ollut huomattavan kallista.

Olisi syytä harkita, että skuutin vuokraaja maksaisi vuokraustilanteessa vakuutusmaksun, niinhän lienee käytäntö myös autoa vuokratessa jo nykyään. Taas yksi oiva mahdollisuus edistää skuuttien innottamaa liiketoimintaa!

