Muutama koulun erityisopettaja ja joukko varhaiskasvattajia toivoisi, että päiväkodeissa kiinnitettäisiin enemmän huomiota käytäntöihin. Tässä olisi muutamia, toimivaksi havaittuja vinkkejä päiväkotien pedagogisille johtajille:

1. Aluekokoukset. Valitse sellaiset, joissa on sisältöä johtajan työskentelyyn. Muut välitettävät tiedot, kuten budjetit ynnä muut, voi toimittaa puolin ja toisin sähköisesti.

2. Tiimipalaverit. Tutustu oman talosi ryhmien toimintaan osallistumalla ainakin kerran kuukaudessa palavereihin ja tukemalla ryhmän pedagogista varhaiskasvatussuunnitelmallista toimintaa.

3. Työaika. Käytä taulukkoa, johon on helppo merkitä henkilökunnan työajat. Merkitse varhaiskasvattajaopettajien suunnitteluaika työvuoron alkuun tai loppuun. Opettajien täytettävät vasu- ym. lomakkeet on helppo täyttää. Kiitos asiantuntijatyöryhmille!

Lapset tarvitsevat sensitiivistä aikuista rinnalleen koko päivän, vain nuorimmat lapset nukkuvat pitempään lounaan jälkeen.Tärkeä on myös ryhmän aikuisten hengähdystauko (virkaehtosopimuksella 12 minuuttia). Varhaiskasvattajilta odotetaan läsnäoloa kaikissa lasten kanssa tapahtuvissa toiminnoissa, niin ulkoiluissa, ruokailuissa kuin toimintahetkissä. Jos ryhmän aikuisilla on niin kiire, ettei ehdi tai pääse tauolle, on toimintaa ehdottomasti muutettava. Työsuojeluvaltuutetut liputtavat myös tauon puolesta.

Ryhmän opettajien ja hoitajien on tärkeää tavata perheitä aamuisin, kun lapsi tulee päiväkotiin ja iltapäivisin kotiin lähtiessä. Kolme kertaa toimintakauden aikana tapahtuvat vasukeskustelut perheiden kanssa eivät riitä hyvään yhteistyöhön. Siis kaikille kiertävät työvuorot.

4. Yhteisöllisyys. Päiväkotiryhmien yhteiset tapahtumat ja juhlat lisäävät iloa ja hauskuutta arkeen. Korona ei rajoita enää kokoontumisia. Myös tyky-toiminta henkilöstön kesken tuo rentoutta ja keveyttä vaativaan työhön.

5. Anna hymysi loistaa, olet tärkeä, tuki ja turva!

Terveisin maailman tärkeimpään, ihanimpaan ammattiin Joensuun korkeakoulusta valmistunut lastentarhanopettaja, virkaa tekevä niin Turussa kuin Espoossa