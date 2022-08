Kun kuntia aikoinaan yhdisteltiin, oli vaikuttimena kuntien talous ja elinkelpoisuus. Velkua ja Rymättylä olivat liian pieniä tulemaan yksin toimeen ja Naantali taas tarvitsi pikkukuntia saaristokunta-aseman saavuttamiseksi.

Kovasti silloin vakuutettiin vastaanottavissa kunnissa, etteivät liitokset vaikuta mihinkään. Palvelut pidetään siellä, missä ne liitostilanteessa olivat. Olisiko sama vakuuttelu tapahtunut tässäkin kuntaliitoksessa?

Kun kunnat sitten yhdistyivät, ei tainnut kenellekään tulla mieleenkään, mihin kaikkiin asioihin se vaikuttaa – esimerkiksi postipalveluihin lakkautuvissa kunnissa.

Naantali ansaitsee kiitoksen siitä, miten se on oman osuutensa hoitanut Velkualla, mutta sitä ei Naantalikaan huomannut, että liittyvät kunnat eivät enää olekaan Postin palvelujen yleisvelvoitteen piirissä.

Postilaki säätää muun muassa, että kaikissa Suomen kunnissa on oltava arkisin toimivat kirje- ja pakettipalvelut. Velkua ei ole enää kunta, Posti voi viedä sieltä palvelunsa pois, jos se kehtaa jättää saaristolaiset ilman tällaista peruspalvelua. Ja kyllähän Posti kehtaa!

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Nyt Posti Oy alkaa tehostaa siis jälleen toimintaansa. Esimerkiksi Velkualta se on lopettamassa asiamiespostin palvelut vedoten siihen, että asiasta on sovittu yhteisymmärryksessä Naantalin kaupungin kanssa. On kuulemma kirjaston aukioloajat supistumassa, niin ei voi Postikaan siellä enää toimia.

Onkohan Postilla tiedossa, että Livonsaaren kaupalle on Teersalosta kuusi kilometriä, eikä juurikaan julkista liikennettä?

Turun Sanomien (15.8.) mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Eivät kirjaston aukioloajat ole supistumassa, eikä siitä ole ollut puhettakaan, sanovat TS:n haastattelussa kaupungin edustajat. Perin kummallista! Onpa erikoisin perustein palvelut loppumassa! Toinen peruste oli volyymin pienuus.

Postia ei tätä nykyä pidetä kovin luotettavana toimijana ainakaan kirjepostin suhteen. Vaikka kaikissa Postin edustajien haastatteluissa käy ilmi, että kirjepostin määrä on vähentynyt huomattavasti, on hämmästyttävää, ettei sitä jäljellä olevaa määrääkään sitten saada säällisessä ajassa perille.

Kun Posti nyt haluaa vielä jakaa postia entistäkin harvemmin, niin kuinkahan kauan kestääkään, että postimme saapuu perille? Postin tehtävä on jakaa postia ja juuri sitä se näyttää olevan haluton tekemään!

Postin edustaja toteaa TS:n mukaan, että 99 prosenttia Velkuan postilähetyksistä on paketteja ja ne voi jatkossa hakea Livonsaaren kaupalta.

Onkohan Postilla tiedossa, että Livonsaaren kaupalle on Teersalosta kuusi kilometriä, eikä juurikaan julkista liikennettä? Sinne ja takaisin julkisilla kulkeminen taitaa viedä aika monta tuntia. Kesällä ei pääse ollenkaan.

Postilain mukaan ihmisten tulisi saada postipalvelut tasavertaisesti, mutta nyt Posti on jättämässä osalta nämä lain velvoittamat palvelut saavuttamattomiin. Ja arvata voi, että tämä heikennys koskettaa kipeimmin ikäihmisiä!

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Antaakohan laki tosiaan myöden, että osa kansalaisista jää postipalveluiden ulkopuolelle? Antaakohan Naantalin kaupunki sen tapahtua?

Toivotaan, että Naantalin kaupunki pyrkii kaikin keinoin vaikuttamaan siihen, että väärään tietoon (kirjaston aukiolojen supistuminen) perustuva Postin päätös kumotaan ja jos ei onnistu, niin miten kaupunki turvaa saaristolaisten pääsyn palvelujen äärelle?

Palvelujen saatavuus kohenisi kovasti, jos kaupunki järjestäisi myös velkualaisille Naantaliin erillisiä asiointiliikennebussivuoroja.

Maaret Laakso