Monet turkulaiset ovat puolustaneet Kupittaan siirtolapuutarhaa ja vaatineet puutarhan säilyttämistä tuleville sukupolville. Adressin puutarhan puolesta on allekirjoittanut jo yli 11 000 henkilöä. Valtuuston tulevassa yleiskaavapäätöksessä on varmistettava, että kuntalaisten vahvasti ilmaisema mielipide näkyy.

Yleiskaava on asemakaavoitusta ohjaava oikeusvaikutteinen kaava, jossa päätetään rakentamista ohjaavan asemakaavoituksen reunaehdot. Kaavamääräysten kanssa on oltava tarkkana, koska tiettyjen intressitahojen vuosikymmenien tavoite puutarhan tuhoamisesta on hyvin tiedossa.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli yleiskaavaehdotusta 14.12.2021. Puutarhan kaavamerkinnästä äänestettiin. Äänestyksen voitti kokoomuksen, Sdp:n ja Perussuomalaisten lautakuntaedustajien puoltama merkintä "C3, Keskustatoimintojen alue", joka sallii asemakaavoituksessa raskaan rakentamisen alueelle.

Huomionarvoista on, että lautakunnassa kukaan ei esittänyt alueelle kaavamerkintää, joka suojelisi ja säästäisi koko puutarhan.

Yleiskaavassa alue on määritettävä yksiselitteisesti siirtolapuutarhakäyttöön merkinnällä RP/s.

Vihreiden, Vasemmistoliiton ja keskustan lautakuntaedustajien kannattama esitys olisi osoittanut puutarhan kohdalle kaavamerkinnän "RP/V, Siirtolapuutarha-alue/Virkistysalue". Esityksen mukaan alue varattaisiin siirtolapuutarha- ja virkistyskäyttöön ja alueelle voisi rakentaa "virkistystä palvelevia rakenteita ja rakennuksia".

Iso virkistysalue erilaisine virkistystä tukevine toimintoineen löytyy jo Uudenmaankadun toiselta puolelta Kupittaan puistosta, joten tämä ei ole tarpeen.

Esityksen perusteluissa nostettiin esille puutarha "korvaamattomana ja ainutlaatuisena miljöönä", mutta tosiasiassa ehdotus mahdollistaisi puutarhan ja sen miljöön tuhoamisen: puutarhapalstoja voitaisiin vähentää ja niiden tilalle rakentaa asemakaavoituksessa tarkemmin määriteltäviä rakennuksia, jotka palvelevat aivan muuta kuin siirtolapuutarhan toimintaa.

Yleiskaavassa alue on määritettävä yksiselitteisesti siirtolapuutarhakäyttöön merkinnällä RP/s. Vain yksiselitteisellä kaavamerkinnällä voidaan estää siirtolapuutarha-alueen täydennysrakentaminen ja varmistaa kaupunkilaisille tärkeän, kulttuurihistoriallisesti ja luontoarvoiltaan merkittävän kokonaisuuden säästyminen.

Elina Sandelin

kaupunginvaltuutettu

Itä-Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja