Liikkuvan poliisin hajottaminen osaksi yleistä paikallispoliisitoimintaa kymmenen vuotta sitten oli kova isku turvallisuutta taanneelle näkyvälle valvonnalle. Asiantuntijat eri järjestöistä olivat huolestuneet odotettavissa olevasta heikkenevästä tienkäyttäjien turvasta.

Erityisen huolestuneita olivat ammattiautoilijat raskaan liikenteen asemasta uudessa järjestelmässä.

Valitettavasti pelko on osoittautunut aiheelliseksi. Sitä osoittaa mediassa kerrottu raskaan kaluston nyt suoritettujen tarkastusten saldo. Ajoneuvokannassa löytyi yllättävän paljon rikkeitä ja puutteita.

Ne ovat kertyneet aikana, jolloin näkyvä tarkastustoiminta teillämme on kadonnut, osin piiilovalvonnaksi, jolla kansainvälisten tutkimusten mukaan on heikompi vaikutus liikennöintiin kuin liikkuvan poliisin (LP) aikana. Lisätekijä on myös LP:n tunnusten poistaminen kalustosta, mikä heti vie toiminnalta ennalta ehkäisevän vaikutuksen.

Raskaan kaluston puutteet ovat kokonaisuuden kannalta erittäin suuri turvallisuusriski. Samalla myös lastauksen puutteet, sallittujen akselipainojen ylitykset merkitsevät muutenkin rapautuvan tiestön pinnoitteille rasitusta, jota ei bitumin nykyhinnoin kyetä nopeasti korjaamaan.

Tilanne tulee siis pahenemaan, mikä on kuljetuksen suorittajan kannalta kustannuksia lisäävä tekijä.

Huomiotamme on kiinnittänyt se, ettei kansainvälistä tietoa, kokemuksia ja kokeiluista eri tekniikoin saatuja tuloksia ole aktiivisesti kerätty ja yhteyksien ylläpito on osoittautunut joissakin tapauksissa yllättävän hankalaksi.

Mielenkiintoista on, että LP oli aikoinaan kokeillut ja kehittänyt raskaan liikenteen akselipainojen tarkastamiseen soveltuvia, hyviksi osoittautuneita menetelmiä. Koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä parannuksia ja käyttää saatavilla olevaa tekniikkaa ja menetelmiä meidän kaikkien eduksi.

Sven-Olof Hassel

ylikomisario evp.

Antti Jääskeläinen

emeritus lääninoikeuslääkäri