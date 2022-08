Kansalaisaloite huumausaineiden käyttötilakokeilun mahdollistavasta lakimuutoksesta etenee eduskunnan käsittelyyn.

Paljon on puhuttu ja kirjoitettu huumeiden käyttötilojen perustamisen puolesta, tutkittua tietoakin kyseisten huoneiden "eduista" on esitetty. Milloin on vedottu käyttöhuoneiden turvallisuutta lisäävään ja tarpeettomia yliannostuskuolemia ehkäisevään vaikutukseen, milloin hoitoon ohjaamisen tai hakeutumisen helpottumiseen.

Pidän huolestuttavana sitä, että huumeiden käyttötiloja on joku neropatti esittänyt perustettavan jopa ostoskeskusten tai kirjastojen yhteyteen, perusteena huumeiden käytön lieveilmiöiden väheneminen ja helppo saavutettavuus. Siis sinne, missä esimerkiksi nuoret viettävät aikaa koulun jälkeen.

Päihderiippuvuus on sairaus, mutta valitettava tosiasia on, että päätöksen päihteidenkäytön aloittamisesta tekee jokainen yksilö itse. Syitä toki voi olla monia.

Olen omassa työssäni sairaanhoitajana huomannut valitettavan useasti, että uusia palveluja tai ammattiapua voidaan tarjota loputtomasti, mutta jos henkilön itsensä halu muutoksen tekemiseen puuttuu, ovat kaikki tehdyt toimet käytännössä turhia.

Surullisen monet päihteitä käyttävien henkilöiden läheisetkin sen tietävät. Vaikka tekisi mitä ja auttaisi kuinka paljon tahansa, se ei saa huumeidenkäyttäjää irti huumeista, ellei hän itse ole tehnyt päätöstä tavoitella päihteetöntä elämää.

Huumausaineiden käytöstä irti haluava henkilö hakeutuu avun ja päihdepalvelujen piiriin ilman huumeidenkäyttöä mahdollistavia tilojakin.

Kohdistaisin rajalliset käytössä olevat resurssit mieluummin jo olemassa olevien hoitomuotojen ja palvelujen sekä ohjauksen vahvistamiseen – päihdepalvelut kun kärsivät aivan samoista ongelmista kuin koko sosiaali- ja terveyssektori; henkilöstöpulasta ja sen myötä hoitopaikkojen riittämättömyydestä, viivästyneestä hoitoon pääsystä ja jatkohoidon puutteellisuudesta.

Huumausaineiden saatavuutta ja käyttöä pitää ensisijaisesti vaikeuttaa sallittavuuden lisäämisen sijaan, eikä huumeidenkäyttöä pidä millään tasolla normalisoida.

Laura Kaarniharju

(ps)