Mikä teitä kuljettajia joskus vaivaa? Olen useamman kerran ollut tilanteessa, jossa bussi on pysäkillä ja ihmisiä menossa sisälle. Olen ollut 2–3 metrin päässä, kun bussi lähtee, ihan kuin kiusallaan.

Olen yli 70-vuotias, liikun aika ripeästi, mutta en pysty juoksemaan.

Kaahataan ja sitten seisotaan 6–7 minuuttia tasauspysäkillä.

En yleistä – on todella palvelualttiita kuljettajia, joita ihmettelee, puhuvatko he todella minulle. Mutta sitten on joitain ikäviä, jotka ikään kuin nauttivat asiakkaan "kiusaamisesta". Olisiko silloin aihetta miettiä alan soveltuvuutta?

Mummo pysäkiltä