Satuin vaimoni kanssa käymään Kupittaan siirtolapuutarhassa yhtenä arkisena elokuun aamupäivänä, auringon paistaessa, vielä viileän aamutuulen puhaltaessa. Puutarhassa oli hiljaista, ihmisiä emme palstoilla nähneet.

Kasvien runsaus ja kukkien loisto hämmästyttivät. Taidolla hoidettuja omenapuita oli joka palstalla useita. Puut notkuivat kypsyvien omenoiden painosta. Kukkien runsaudesta voi päätellä tämän alueen olevan perhosten ja pölyttäjähyönteisten keidas.

Kupittaan siirtolapuutarha, lähes 90 vuoden ikäinen, lajikirjoltaan rikas hiilinielu Turun kaupungin alueella on ehdottomasti suojelun ja säilyttämisen arvoinen.

Ei tällaista ekosysteemiä voi siirtää mihinkään. Kupittaan siirtolapuutarha voidaan joko säilyttää sellaisenaan – tai tuhota. Uusi siirtolapuutarha voidaan perustaa, mutta uusi ei voi korvata tuhottua – ainakaan 90 vuoteen.

Luontoarvojen lisäksi tässä on kysymyksessä myös kulttuuriarvot. 90 vuoden aikana lukuisat sukupolvet ovat puutarhassa viljelleet palstojaan. Millainen mielenterveyttä ylläpitävä sosiaalinen verkosto ja mielekkään tekemisen eetos tähän alueeseen ja näihin vuosikymmeniin liittyykään. Mikä määrä muistoja, kokemuksia ja tarinoita!

Kupittaan siirtolapuutarhan tulevaisuus on historiansa aikana ollut monesti vaakalaudalla. Uhka on toistunut aika ajoin ja nyt jälleen; Turun yleiskaavaehdotuksessa vuodelle 2029 siirtolapuutarha on taas hävitysuhan alla. Alueelle suunnitellaan rakennettavaksi kerrostaloja.

Olen nähnyt neljä erilaista ehdotusta alueen rakentamisesta, joissa kaikissa yritetään säästää osa puutarhasta. Siirtolapuutarha on varsin pieni pinta-alaltaan. Puutarha pienenisi entisestään rakentamisen myötä, ja varsinkin puutarhan ominaislaatu häviäisi.

Jäljelle jäävä ei olisi enää Kupittaan siirtolapuutarha. Se olisi kuin jokin reservaatti, johon jäisi muutama viljelypalsta.

Olisiko palstoilla enää mitään rauhaa, kun siellä työskenteleviä töllisteltäisiin kerrostalojen ikkunoista ja parvekkeilta kuin mitäkin kummajaisia? Siirtolapuutarha, korvaamaton osa Turun kulttuurihistoriaa, olisi iäksi menetetty.

Miksi hävittää tällainen viherkeidas? Kerrostalot voidaan rakentaa muuallekin.

Erkki Perämäki

Kaarina