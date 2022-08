Turun Sanomat kertoi 13.8. keskustan ja Mäntymäen joukkorokotuksista 14. ja 15.8., jonka jälkeen on ainoa vaihtoehto Satakunnantien ala-arvoinen rokotuspaikka. Paikka ei sovi kenellekään huonosti liikkuvalle, tarvitaan avustaja. Perusasia on wc:t, joita ei ole, on vaan bajamajat pihalla.

Turku on suuri kaupunki, löytyykö mitään muuta kaupunkia, joka hoitaisi rokotusta yhdellä paikalla?

Minulla ei ole mitään ajatustakaan hankkia neljättä rokotusta, jos rokotuspaikkoja ei löydy muualta. Herätkää turkulaiset vaatimaan Turkua hoitamaan rokotukset kuten suuri kaupunki pystyy, ei ole kyseessä pieni kirkonkylä.

Heikki Lehto